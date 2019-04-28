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الشرطة تحرر اكثر من 3500 مخالفة مرور منها حوالي 450 مخالفة لاستخدام الهاتف أثناء القيادة



  |   الصنارة نت   |   اضافة تعليق



خلال نشاط مكثف وممركز لشرطة السير ، خلال نهاية الاسبوع، لتطبيق القانون في كافة شوارع البلاد ، بهدف الحد من المخالفات التي تشكل خطرا على حياة المواطنين بما فيها القيادة المتهورة.

حيث سجلت الشرطة  3500مخالفة سير، غالبيتها ضد مخالفات التي تشكل خطورة على حياة السائقين والقيادة المتهورة.

كما وضبطت الشرطة 450سائقا يستعملون الهاتف اثناء القيادة.

كما وتم ضبط 95 سائق  شكلوا خطرا على حياة السائقين  . كما وتم مخالفة 79 سائق قادوا سيارتهم تحت تأثير الكحول تم سحب رخص القيادة منهم حتى 30 يوما.

الشرطة تحرر اكثر من 3500 مخالفة مرور منها حوالي 450 مخالفة لاستخدام الهاتف أثناء القيادة




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