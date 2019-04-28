الشرطة, تحرر, اكثر, من, 3500, مخالفة, مرور, منها, حوالي, 450, مخالفة, لاستخدام, الهاتف, أثناء, القيادة,

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جاء في بيان صادر عن مكتب كايد ظاهر، المتحدث الرسمي باسم سلطة الاطفاء والانقاذ...
جاء في بيان صادر عن الناطق بلسان الشرطة أن سيدة تبلغ من العمر 65 عاماً توفيت قبل...
جاء في بيان صادر عن الناطق بلسان سلطة المطافىء للاعلام العربي :" حريق كبير شب في...
جاء في بيان صادر عن جهاز الامن الاسرائيلي "الشاباك"انه تم اعتقال خلية تابعة لحركة...
جاء في بيان صادر عن الناطق بلسان الشرطة انه خلال نشاط لشرطة المورور تم ضبط سائق من...
تحتفل اليوم الطوائف المسيحية التي تسير حسب التقويم الشرقي بعيد الفصح المجيد حيث...
يكون الجو اليوم الاحد غائماً جزئياً الى صاف وربيعيا لطيفا في معظم المناطق حارا...
تستمر اليوم الاحد المفاوضات الهادفة الى تشكيل الائتلاف الحكومي القادم وعصرا ...
جاء في بيان صادر عن الناطقة بلسان شرطة الجليل ان شاب يبلغ من العمر ٢٠ عاما اصيب...
احتفلت الطوائف المسيحية في الرينة اليوم بسبت النور ايذانا ببدء الاحتفالات بعيد...