قائد, سلطة, الاطفاء, والانقاذ, يشارك, باحتفالات, الطائفتين, الدرزية, والمسيحية, بمناسبة, الأعياد,

جاء في بيان صادر عن مكتب كايد ظاهر، المتحدث الرسمي باسم سلطة الاطفاء والانقاذ للاعلام العربي:شارك قائد سلطة الاطفاء والانقاذ الجنرال ديدي سيمحي باحتفالات الطائفتين الدرزية والمسيحية بمناسبة الاعياد. حيث قام بزيارة مقام النبي الشعيب مهنئا المحتفلين بهذه المناسبة متمنيا زيارة مقبولة لأبناء الطائفة الدرزية كافة. وفي لقائه مع الشيخ موفق طريف، الرئيس الروحي للطائفة الدرزية، نوّه الجنرال سيمحي الى الدور الهام لأبناء الطائفة الدرزية في اسرائيل وفي سلطة الاطفاء والانقاذ بشكل خاص.





بعدها توجّه الجنرال سيمحي الى الناصرة، حيث التقى مع الأب حنا الكلداني ممثل بطريركية اللاتين في البلاد، الى جانب كبار رجال الدين المسيحيين مهنئا بعيد الفصح المجيد.



قائد سلطة الاطفاء والانقاذ أكد على أهمية تعزيز التواصل مع المجتمع العربي من مختلف الطوائف، خاصة وأن هنالك ازديادا ملحوظا بأعداد المنتسبين من مختلف الطوائف للعمل في سلطة الاطفاء والانقاذ.



يذكر أنه رافق الجنرال سيمحي في زيارته مستشاره للوسط العربي كايد ظاهر وقائد اللواء الشمالي الميجر جنرال نزار فارس وعدد من الضباط والمسؤولين في السلطة.