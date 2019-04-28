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احتراق شاحنة على شارع 6 واغلاق المقطع الموصل من عين توت لمنطقة الشمال



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جاء في بيان صادر عن الناطق بلسان سلطة المطافىء للاعلام العربي :"  حريق كبير شب في شاحنه كبيره على شارع رقم 6 قرب مفرق عين توت اتجاه الشمال . طواقم الاطفاء والانقاذ تعمل على اخماد الحريق الذي شب في مقدمة الشاحنه .شارع رقم ٦ باتجاه الشمال من منطقة الحريق مغلق وتشويشات في حركة السير.




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