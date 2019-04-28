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18 نوعاً من الأطعمة والمشروبات تعالج ضعف الإبصار



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



ربما يبدو الأمر غريباً أن يتم النصح بوجبات غذائية أو مشروبات بعينها لمن يعاني من ضعف الإبصار، ولكن الأمر ببساطة يعد تلخيصا لأبحاث وخبرات خبراء التغذية المتكاملة على مدار ربع قرن من الزمان.

هناك العديد من الأطعمة التي تدعم العيون السليمة والرؤية الصحيحة، ولكن يورد موقع "Care2" فيما يلي قوائم بأهم الأطعمة والمشروبات التي يجب البدء في تناولها والحفاظ على تواجدها في النظام الغذائي، لكل من يعاني من ضعف الإبصار:
1- اللوزتسهم إضافة اللوز وزبدة اللوز وحليب اللوز إلى النظام الغذائي في حماية صحة العين وإمداد الجسم بفيتامين E، الذي يعد المغذي الأساسي لمنع حدوث تغيرات غير طبيعية في العينين ويساعد أيضًا على تفادي الإصابة بإعتام عدسة العين.
2- المشمشيساعد المشمش الطازج أو المجمد أو المجفف على تقوية الإبصار لأنه غني بكل من: ألفا كاروتين وبيتا كاروتين ولوتين وروتين وزيكسانثين، وثبت علميا أن الأخير يمنع الضمور البقعي المرتبط بالتقدم في السن.
3- خضار الشمندريحتوي خضار البنجر على أكثر من 275 ميكروغرام من اللوتين، وهي نسبة جيدة من هذا العنصر الغذائي المهم للحفاظ على صحة العين وقوة الإبصار، فضلا عن الوقاية من حالات أمراض العيون.
4- الفلفليعتبر الفلفل الأخضر والأحمر والأصفر والبرتقالي من المصادر الممتازة لثلاثة مغذيات مهمة لحماية العيون والإبصار، وهي اللوتين وفيتامين C وزيكسانثين. ويعد فيتامين C، بحسب دراسة تم نشرها في الدورية الطبية Opthalmology، من أفضل الطرق للوقاية من الإصابة بإعتام عدسة العين.
5- التوتمن أفضل المصادر للحصول على الأنثوسيانين، الذي يحمي شبكية العين من التلف الناجم عن أشعة الشمس أو مصادر الإضاءة الأخرى. ووفقًا للبحوث المنشورة في المجلة الطبية الإلكترونية PLoS One، اكتشف باحثون أن مستخلص التوت البري يعد طريقة فعالة لمنع تلف الشبكية في العينين، ومن المرجح أن محتوى أنثوسيانين الغني، هو السبب الرئيسي في حماية العينين من أضرار الجذور الحرة.
6- البروكوليإن البروكلي غني بمجموعة واسعة من العناصر الغذائية التي تحمي البصر والعينين بصفة عامة، مثل ألفا كاروتين وبيتا كاروتين ولوتين وروتين وزيكسانثين.
7- الجزريعرف معظم الناس أن الجزر مفيد للعيون، لذا فليست من قبيل المفاجأة أن يظهر في قائمة أفضل الأطعمة من أجل علاج ضعف البصر. وبالطبع فإن سبب أهمية الجزر للبصر هو أنه غني بألفا كاروتين وبيتا كاروتين ولوتين وزيكسانثين.
8- بذور الشياتشتهر بذور الشيا باحتوائها على نسبة عالية من أوميغا 3 المضادة للالتهابات التي تساعد على الحفاظ على الرؤية قوية، كما أنها تحتوي على فيتامين E الذي يقاتل الجذور الحرة التي من شأنها أن تسبب أضرارا للعينين.
9- الشاي اللامعفي حين أن الكثيرين يصنفون آيبرايت Eyebright على أنه عشب، وليس كغذاء، فإن قائمة أفضل الأطعمة لعلاج ضعف البصر، لا تكتمل بدون آيبرايت، والذي يمكن تحويله إلى شاي، ويعتبر أمرا جيدا عندما يخلط مع القليل من النعناع. ويلزم شرب 3 أكواب يوميا للحصول على أفضل النتائج. وكما تقول ترجمة الاسم من الإنجليزية، فهو يساعد في الحفاظ على عيون مشرقة وصحية.
10- بذور الكتانتدخل بذور الكتان في القائمة نظرا لأنها تحتوي على أوميغا 3 وفيتامين E.
11- غريب فروتيعد الغريب فروت واحدا من الأطعمة القليلة، التي تحتوي على مادة مغذية لحماية العين هي النارينجين. كما يحتوي على روتين، الذي يكافح الجذور الحرة الضارة بالعين. ويمكن تناول بعض اللب الأبيض المحيط بالفاكهة (وليس الجلد) للحصول على المزيد من الروتين في النظام الغذائي، وبطبيعة الحال، فإن الغريب فروت هو مصدر جيد للمغذيات المضادة للأكسدة وفيتامين C.
12- الشاي الأخضركشفت الأبحاث العلمية أن شرب المزيد من الشاي الأخضر يحمي قوة الإبصار، وفقا لدورية Current Eye Research، حيث إن إحدى المركبات الطبية التي تتوافر في الشاي الأخضر، المعروفة باسم "إيبيجالوكاتيتشين-3-جليت" واختصارا بـ EGCG، تمنح قدرة عميقة على حماية العين.
13- خضار ورقيعندما يتعلق الأمر بأطعمة حماية قوة الإبصار، فإن الخضر الورقية هي من بين الأفضل. ذلك لأن الخضر مثل الخس واللفت والسبانخ تحتوي على مجموعة واسعة من العناصر الغذائية اللازمة لرؤية صحية، بما في ذلك: ألفا كاروتين وحمض ألفا ليبويك وبيتا كاروتين وبيتين ولوتين وزيكسانثين.
14- المانغوتتميز فاكهة المانغو بفائدتها في حماية العيون من الآثار السلبية للشيخوخة أو الإرهاق الشديد للعينين نتيجة استخدام الهواتف الذكية وشاشات الكمبيوتر لفترات طويلة.
15- الكوسا واليقطينيحتوي القرع والكوسا على نسبة عالية من بيتا كاروتين وفيتامين A بما يمنح وقاية للعيون من الأمراض ويحمي من ضعف الإبصار.
16- البطاطا الحلوةتحتوي البطاطا الحلوة على زياكسانثين وبيتا كاروتين، وكلاهما ضروري لحماية القدرة الجيدة على الإبصار.
17- الطماطمنظرًا لأن الطماطم تعد مصدرًا غنيًا للمغذيات النباتية بيتا كاروتين ولوتين وزياكسانثين، فإنها يمكن أن تساعد في تحسين الرؤية، وحماية العينين من الأمراض.
18- سمك السالمونيعد سمك السلمون البري، الغني بأوميغا 3 المضادة للالتهابات بالإضافة إلى مركب أستازانتين، من الخيارات الجيدة للمساعدة في تحسين النظر.
18 نوعاً من الأطعمة والمشروبات تعالج ضعف الإبصار




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