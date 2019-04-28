غادة, عبدالرازق, في, “حدوتة, مرة”, في, رمضان,

شاركت الفنانة غادة عبد الرازق متابعيها عبر حسابها الشخصي على موقع الصور والفيديوهات “انستقرام”، بالبرومو الدعائي الخاص بمسلسلها الذي تخوض به السباق الرمضاني الجديد “حدوتة مُرة”.

ظهرت غادة في البرومو بشخصيتين الأولى لفلاحة والثانية لدجالة، ما أثار فضول جمهورها لمعرفه أحداث المسلسل.يشارك بجانب غادة عبد الرازق في مسلسل “حدوتة مُرة” محمد شاهين، أحمد صفوت، عايدة رياض، ولاء الشريف، سلمى أبو ضيف، مايان السيد، والفنان عبد الرحمن أبو زهرة، وهو من إخراج ياسمين أحمد.وشاركت النجمة غادة عبد الرازق في الماراثون الرمضاني الماضي بمسلسل “ضد مجهول”، وهو بطوله عدد كبير من النجوم منهم: حنان مطاوع، محمد جمعة، روجينا، ودياب، ومن تأليف أيمن سلامة، والذي حقق نجاحًا كبيرًا.