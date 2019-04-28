غادة, عبدالرازق, في, “حدوتة, مرة”, في, رمضان,

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تداول ناشطون عبر وسائل التواصل الإجتماعي صورة للممثل والإعلامي اللبناني عادل كرم...
يصوّر الفنان المصري حمادة هلال مشاهده الأخيرة في مسلسل "إبن أصول"، حيث...
نشر الممثل السوري قصي خولي مقطع فيديو عبر صفحته الخاصة على أحد مواقع التواصل...
زار صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم...
وجهت النجمة السورية أصالة، رسالة إلى الأرمينيين بمناسبة مرور 104 عاما، عن مذبحة...
هاجم الفنان نزار أبو حجر الذي اشتهر بشخصية ” أبو غالب ” في مسلسل ” باب الحارة ”...
على الرغم من انتشار أخبار العلاقة القوية بين الفنان عمرو دياب والفنانة الشربيني...
تحت عنوان "الإعلام والقيم الإنسانية" وبحضور عدد كبير من الإعلاميين وممثلي الجهات...
طرح الفنان أحمد السقا أغنية مسلسله الرمضاني الجديد “ولد الغلابة”، بصوت الفنان...
اعلنت الفنانة لطيفة التونسية عن حزنها الشديد لوفاة حلومة والتي وصفتها بـ “الأخت...