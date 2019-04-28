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وفاة سيدة من اللد واعتقال ابنها بشبهة الاعتداء عليها



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جاء في بيان صادر عن الناطق بلسان الشرطة أن سيدة تبلغ من العمر 65 عاماً توفيت قبل قليل في المستشفى متأثره بجراحها جراء تعرضها لاعتداء في بيتها بمدينة اللد امس السبت .


جاء في البيان أن الحديث يدور عن شبهات جريمة قتل من قبل ابنها الذي تم اعتقاله وسيتم تقديمه للمحكمة اليوم الاحد لتمديد اعتقاله حتى استكمال التحقيق .
وفاة سيدة من اللد واعتقال ابنها بشبهة الاعتداء عليها




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