الشاباك, يكشف:قمنا, باحباط, عملية, تفجيرية, يوم, انتخابات, الكنيست,

جاء في بيان صادر عن جهاز الامن الاسرائيلي "الشاباك"انه تم اعتقال خلية تابعة لحركة حماس خططت لهجوم يوم انتخابات الكنيست في 09-04-2019 .

واضاف البيان أن الحديث يدور عن شاب من قرية الزعيم في الضفة الغربية كان على تواصل مع قيادة حماس في قطاع غزة , وقاموا بالتخطيط لتحضير سيارة مفخخة وتفجيرها في منطقة معليه ادوميم قرب القدس في مكان يتواجد فيه عدد كبير من المواطنين والجنود والحافلات .وجاء في البيان ان المتهم الرئيسي يحيى ابو ديه (23 عاماً) قام بتحضير شريط مصور له يتحدث فيه عن العملية كما وقام باستكشاف المنطقة الذي كان من المخطط ان يقومون بتفجير السيارة المفخخة فيها , الا أن اجهزة الامن قامت باعتقاله في تاريخ 31-03-2019 .