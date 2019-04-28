تخطى الاعلان
اخر الاخبار
 2019-04-28 13:17:27 تقديرات أولية:ثروة البشير وحزبه تقدر بـ 31 مليار دولار |  2019-04-28 13:12:43 العلماء يحذرون من مواد خطرة موجودة في الخبز |  2019-04-28 13:04:10 الشرطة تحرر اكثر من 3500 مخالفة مرور منها حوالي 450 مخالفة لاستخدام الهاتف أثناء القيادة |  2019-04-28 12:23:44 قائد سلطة الاطفاء والانقاذ يشارك باحتفالات الطائفتين الدرزية والمسيحية بمناسبة الأعياد |  2019-04-28 11:25:53 وفاة سيدة من اللد واعتقال ابنها بشبهة الاعتداء عليها |  2019-04-28 12:20:45 احتراق شاحنة على شارع 6 واغلاق المقطع الموصل من عين توت لمنطقة الشمال |  2019-04-28 11:43:00 مانشستر يونايتد يستسلم أمام رغبة بوجبا |  2019-04-28 11:40:25 18 نوعاً من الأطعمة والمشروبات تعالج ضعف الإبصار |  2019-04-28 11:37:24 غادة عبدالرازق في “حدوتة مرة” في رمضان |  2019-04-28 10:47:03 الشاباك يكشف:قمنا باحباط عملية تفجيرية يوم انتخابات الكنيست |  2019-04-28 10:31:59 فنزويلا تنسحب من منظمة الدول الأمريكية |  2019-04-28 10:23:45 لائحة اتهام بحق شاب من كفركنا قاد سيارته بسرعة 159 كلم/س |  2019-04-28 09:10:32 هنية مستعد للقاء عباس بغية التنسيق لاحباط خطة السلام الامريكية |  2019-04-28 09:01:12 الطوائف المسيحية حسب التقويم الشرقي تحتفل بعيد الفصح المجيد..كل عام وانتم بالف خير |  2019-04-28 07:00:12 الطقس:ارتفاع طفيف على درجات الحرارة واجواء ربيعية صافية |

الرئيسية | محلي



    |     طباعة     |     الارسال الى صديق    

لائحة اتهام بحق شاب من كفركنا قاد سيارته بسرعة 159 كلم/س



  |   الصنارة نت   |   اضافة تعليق



جاء في بيان صادر عن الناطق بلسان الشرطة انه خلال نشاط لشرطة المورور تم ضبط سائق من كفركنا(18عاماً)يقود سيارته بسرعة159 كلم/س في مدينة طبريا .

الشرطة اعتقلت السائق وقامت بتقديم لائحة اتهام بحقه وتم سحب رخصته لمدة 30 يوماً .

كما واعتقلت الشرطة في طبريا سائق يقود بسرعة 101 كلم/س وسائق في مدينة صفد يقوط تحت تأثير الكحول.





كلمات متعلقة

لائحة, اتهام, بحق, شاب, من, كفركنا, قاد, سيارته, بسرعة, 159, كلم/س,

تابعونــا

الشرطة تحرر اكثر من 3500 مخالفة مرور منها حوالي 450 مخالفة لاستخدام الهاتف أثناء القيادة الشرطة تحرر اكثر من 3500 مخالفة مرور منها حوالي 450 مخالفة لاستخدام الهاتف أثناء القيادة 2019-04-28 | 13:04:10

خلال نشاط مكثف وممركز لشرطة السير ، خلال نهاية الاسبوع، لتطبيق القانون في كافة...

قائد سلطة الاطفاء والانقاذ يشارك باحتفالات الطائفتين الدرزية والمسيحية بمناسبة الأعياد قائد سلطة الاطفاء والانقاذ يشارك باحتفالات الطائفتين الدرزية والمسيحية بمناسبة الأعياد 2019-04-28 | 12:23:44

جاء في بيان صادر عن مكتب كايد ظاهر، المتحدث الرسمي باسم سلطة الاطفاء والانقاذ...

وفاة سيدة من اللد واعتقال ابنها بشبهة الاعتداء عليها وفاة سيدة من اللد واعتقال ابنها بشبهة الاعتداء عليها 2019-04-28 | 11:25:53

جاء في بيان صادر عن الناطق بلسان الشرطة أن سيدة تبلغ من العمر 65 عاماً توفيت قبل...

احتراق شاحنة على شارع 6 واغلاق المقطع الموصل من عين توت لمنطقة الشمال احتراق شاحنة على شارع 6 واغلاق المقطع الموصل من عين توت لمنطقة الشمال 2019-04-28 | 12:20:45

جاء في بيان صادر عن الناطق بلسان سلطة المطافىء للاعلام العربي :" حريق كبير شب في...

الشاباك يكشف:قمنا باحباط عملية تفجيرية يوم انتخابات الكنيست الشاباك يكشف:قمنا باحباط عملية تفجيرية يوم انتخابات الكنيست 2019-04-28 | 10:47:03

جاء في بيان صادر عن جهاز الامن الاسرائيلي "الشاباك"انه تم اعتقال خلية تابعة لحركة...

الطوائف المسيحية حسب التقويم الشرقي تحتفل بعيد الفصح المجيد..كل عام وانتم بالف خير الطوائف المسيحية حسب التقويم الشرقي تحتفل بعيد الفصح المجيد..كل عام وانتم بالف خير 2019-04-28 | 09:01:12

تحتفل اليوم الطوائف المسيحية التي تسير حسب التقويم الشرقي بعيد الفصح المجيد حيث...

الطقس:ارتفاع طفيف على درجات الحرارة واجواء ربيعية صافية الطقس:ارتفاع طفيف على درجات الحرارة واجواء ربيعية صافية 2019-04-28 | 07:00:12

يكون الجو اليوم الاحد غائماً جزئياً الى صاف وربيعيا لطيفا في معظم المناطق حارا...

اليوم:استئناف المفاوضات سعيا لتشكيل ائتلاف الحكومة اليوم:استئناف المفاوضات سعيا لتشكيل ائتلاف الحكومة 2019-04-28 | 07:00:26

تستمر اليوم الاحد المفاوضات الهادفة الى تشكيل الائتلاف الحكومي القادم وعصرا ...

اصابة خطيرة باطلاق نار في طمرة اصابة خطيرة باطلاق نار في طمرة 2019-04-27 | 23:20:51

جاء في بيان صادر عن الناطقة بلسان شرطة الجليل ان شاب يبلغ من العمر ٢٠ عاما اصيب...

الرينة: المئات يحتفلون بسبت النور بمسيرة مميزة الرينة: المئات يحتفلون بسبت النور بمسيرة مميزة 2019-04-27 | 22:08:14

احتفلت الطوائف المسيحية في الرينة اليوم بسبت النور ايذانا ببدء الاحتفالات بعيد...

قد يهمك ايضا

دوري ابطال اوروبا يورو 2016 مدبلج باب الحارة 8 مأمون وشركاه العشق الأسود بث مباشر دوابشة دوما من النظرة الثانية وادي الذئاب The voice احلى صوت باب الحارة مسلسلات رمضان بث مباشر ريال مدريد برشلونة الكويت سيارات الكويت وظائف في الكويت متل القمر kids فلفة كفر قاسم فريق كرة الشاطئ بطل البلاد دوري اصابة جمانة شابة جرايسي تسكن أصلا 29 عاما من كفر كنا شاطئ شكمونه مدينة اشعاف رمبام وفاة انقاذ موسم سباحة انتهاء عام 2016 مصرع 42 غريقا غرقا ضحايا حيفا الكرمل شواطئ منقذ طفل رضيع تسمم شقيب السلام أدوية خطأ نقله مستشفى النقب الجنوب اسعاف مصرع عامل الكسيفة دهسته جرافة ورشة الشارون حراسة أحمد القرعان وعاء ماء كبير رهط مدينة وفاة الطفل غرق قصي ابو مديغم مدينة مستشفى سوروكا فرات نصار شتائم عنصرية الصحفي مراسل القناة الثانية العفولة طعن السجن حكم الموت للعرب جدار حائط فندق شعارات عنصرية ضد العربنشأت ملحم شبهة مشتبهين مساعدة الشاب نشأت ملحم عرعره اعتقال تمديد شابين كاسبومات خزنة نقود فرع بنك مركنتيل عيلبون سرقة مجهولون الشرطة افتتاح العام الدراسي الجديد وزارة التعليم طلاب الصفوف الاولى الثانية يتعلمون في صفوف تعليمية صغيرةبث مباشر :آرسنال و واتفوردامين شعبان اللد مصرع تشييع جثمان المرحوم قتل تل ابيب سائق اجرة غازي شقيق اغلاق ستاد الدوحة ملعب سخنين ابناء غضب قرار جمهور احوال الملعب استنفار في منطقة نهاريا بحثا عن امرأة تنوي تنفيذ عملية الطيبة شابة
© sonara.net تلفون: 6555750-04 فاكس: 6454402-04 البريد الالكتروني: قسم التحرير : sonnara9@gmail.com قسم الاعلانات: zoher.sonnara@gmail.com