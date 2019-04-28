لائحة, اتهام, بحق, شاب, من, كفركنا, قاد, سيارته, بسرعة, 159, كلم/س,

جاء في بيان صادر عن الناطق بلسان الشرطة انه خلال نشاط لشرطة المورور تم ضبط سائق من كفركنا(18عاماً)يقود سيارته بسرعة159 كلم/س في مدينة طبريا .

الشرطة اعتقلت السائق وقامت بتقديم لائحة اتهام بحقه وتم سحب رخصته لمدة 30 يوماً .كما واعتقلت الشرطة في طبريا سائق يقود بسرعة 101 كلم/س وسائق في مدينة صفد يقوط تحت تأثير الكحول.