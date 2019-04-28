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نيمار يفضح أزمة خطيرة في سان جيرمان



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



هاجم نيمار جونيور، مهاجم باريس سان جيرمان، زملائه بعد خسارة الفريق أمام رين، في نهائي كأس فرنسا مساء أمس السبت.

وقال نيمار في تصريحات لوسائل الإعلام أبرزتها شبكة "ESPN": "نحتاج أن نكون أكثر رجولة وجدية في غرفة خلع الملابس، يجب أن نتحد سويا".
وأضاف النجم البرازيلي: "لكن أرى الكثير من اللاعبين الشباب الذين يفتقدون للإنصات جيدا بل يميلون للكلام أكثر".
وتابع مهاجم برشلونة السابق: "يجب أن ينصت هؤلاء الشباب أكثر مما يتكلمون، ففي بعض الأوقات عندما يتحدث اللاعبون الأكثر خبرة، نجد الصغار يقومون برد فعل غير جيد، وكذلك عندما يتحدث المدرب فهم يجادلون بطريقة غير جيدة، بهذه الطريقة لن يذهب الفريق إلى أبعد نقطة في المنافسة على البطولات".
وأتم نيمار جونيور: "نحن اللاعبون الأكثر خبرة، لذا يجب عليهم أن يحترموننا أكثر وينصتون إلينا بصورة أكبر، وكان علي الالتزام بنفس الأمر في بداية مسيرتي".
نيمار يفضح أزمة خطيرة في سان جيرمان




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