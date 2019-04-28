قام مواطن صيني برفع دعوى قضائية ضد متجر ، بعد أن أعاد له موظف جزءا من المبلغ المتبقي له عقب الشراء، على الرغم من أنه هذا المبلغ ضئيل .

وكان الرجل قد اشترى من المتجر منتجات بـ54.76 يوانا، وأعطى موظف الكاشير 55 يوانا (8.16 دولارات أميركية) ، فرد له الأخير 0.20 يوان، بدل 0.24 يوان.واعتبر الرجل، أنه تعرض للغش بسبب 0.04 يوان (0.008 دولار أميركي)، الأمر الذي دفعه إلى رفع قضية ضد المتجر، وفق ما ذكر موقع "أوديتي سنترال".