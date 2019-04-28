عادل, كرم, عار, تماما, في, صورة, مسربة,

تداول ناشطون عبر وسائل التواصل الإجتماعي صورة للممثل والإعلامي اللبناني عادل كرم يظهر فيها وهو عارٍ تماماً على السرير.

وقد اثارت الصورة جدلا واسعا على موقع تويتر بين مستنكر وشامت وساخر وفيما يلي قسم من هذه التغريدات.