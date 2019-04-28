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احذروا التخلص من بذور البرتقال.. ففوائده عظيمة



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



يعتبر البرتقال من الفواكه طيبة المذاق التي يعشقها الكبار والصغار، وكلنا نعلم جيدا الفوائد الصحية المذهلة لهذه الفاكهة ذات اللون البرتقالي، لكن هل تعلم أن بذور البرتقال التي نتخلص منها سريعا قبل تناوله تحمل عظيم الفائدة للجسم والعقل معاً؟هذا ما يؤكده التقرير التالي والذي نشره موقع "بولد سكاي" المعني بالصحة ليوضح لنا 10 فوائد صحية لبذور البرتقال ستجعلكم تحرصون على تناولها دوماً.


1- الوقاية من السرطاننظرا لاحتوائها على كمية وفيرة من فيتامين C، تساعد بذور البرتقال في إزالة الجذور الحرة التي تسبب تلف الحمض النووي للإنسان وتجعله عرضة للإصابة بالسرطان، كما يساعد مركب D-limonene المتوفر في البذور، في الحد من ظهور سرطان الرئة وسرطان الجلد وحتى سرطان الثدي.

2- زيادة الطاقةيمكن أن تساعد البذور في زيادة مستويات الطاقة بالجسم وتخزينها بالخلايا أيضا، وذلك بفضل الأحماض النخامية، الزيتية واللينولية المتوفرة بها.

وكل ما عليك حين تشعر بالإرهاق والخمول دون سبب، هو تناول بعض بذور البرتقال للحصول على نفحة من الطاقة الفورية.

3- ضبط ضغط الدمأكدت دراسات أن بذور البرتقال لديها القدرة على ضبط مستويات ضغط الدم وذلك بفضل احتوائها على فيتامين B6، والذي يساعد في إنتاج الهيموغلوبين، والماغنيسيوم، حيث يلعبان دورا هاما في المحافظة على المستويات المناسبة للضغط.

4- تعزيز المناعةيلعب فيتامين C المتوفر بكثرة في بذور البرتقال إلى جانب مضادات الأكسدة دوراً فعالا في تعزيز مناعة الجسم وحمايته من الأمراض.

5- علاج الإمساكتحتوي بذور البرتقال على ألياف قابلة للذوبان وغير قابلة للذوبان، مما يساعد في أداء الأمعاء لوظيفتها بسلاسة، كما أنه يمنع متلازمة القولون العصبي وبالتالي يمنع الإصابة بالإمساك لأنه يساعد في إخراج الفضلات على فترات زمنية صحيحة.

6- خفض الكوليسترولتساعد مادة الـ limonoids الكيميائية النباتية والمتوفرة في بذور البرتقال في الحد من البروتين الدهني منخفض الكثافة (LDL) أو الكوليسترول السيئ. كما تلعب الألياف القابلة للذوبان في البذور أيضا دورا هاما في تقليل مستويات الكوليسترول السيئ.

7- تحسين البشرةتساعد مضادات الأكسدة الموجودة في البذور على تحسين البشرة وحمايتها من مظاهر الشيخوخة، كالتجاعيد.

8- تحسين الشعرإن وجود فيتامين C ومادة البيوفلافونويد في بذور البرتقال، تدعم صحة شعرك، لأنها تعزز الدورة الدموية في فروة الرأس، كما أن حمض الفوليك الموجود في بذور البرتقال يسرع نمو الشعر ويقويه من جذوره.

9- تحسين النظرتساعد مركبات الكاروتين الموجودة في بذور البرتقال على تحسين مستوى النظر، كما أنها تساعد على منع الضمور البقعي.

10- ضبط السكر بالدميساعد محتوى الألياف في بذور البرتقال في الحفاظ على مستويات السكر في الدم تحت السيطرة.
ورغم فوائده عظيمة الأثر، ينصح بعدم الإفراط في تناول هذه البذور نظرا لما قد تسببه من مشاكل معوية.
احذروا التخلص من بذور البرتقال.. ففوائده عظيمة




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