هنية مستعد للقاء عباس بغية التنسيق لاحباط خطة السلام الامريكية

ابدى رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية استعداده للاجتماع مع رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس بهدف احباط خطة السلام الامريكية ( صفقة القرن ).وقال هنية إنه جاهز للقاء عباس في غزة او القاهرة او أي مكان آخر .ودعا الى تشكيل حكومة فلسطينية وطنية سياسية بامتياز تعمل على توحيد مؤسسات السلطة في الضفة الغربية وقطاع غزة. وادلى هنية بهذه الاقوال خلال مؤتمر لقادة الفصائل الفلسطينية في غزة يرمي الى مواجهة صفقة القرن . ووصف القطب الفتحاوي عزام الأحمد تصريحات رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية بالايجابية . غير انه قال إنه توجد ازمة ثقة بين حماس وفتح