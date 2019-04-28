هنية, مستعد, للقاء, عباس, بغية, التنسيق, لاحباط, خطة, السلام, الامريكية,

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أكد رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" السابق، خالد مشعل، الجمعة، أن "أمريكا...
أظهر تقرير جديد لمبعوث الأمم المتحدة للشرق الأوسط، ان السلطة الفلسطينية على وشك...
رفض أمين سر حركة فتح جبريل الرجوب تصريحات مستشار الرئيس الأمريكي وصهره جاريد...
أدانت وزارة الخارجية والمغتربين التصعيد الخطير في اقتحامات المستوطنين للمدن...
افادت مصادر اعلامية فلسطينية ان قوات الجيش الاسرائيلي اقتحمت ، مساء اليوم...
كشفت مصادر اعلامية اسرائيلية اليوم عن ان حركة حماس تجسست قبل حوالي عام على السلطة...
قال نائب رئيس حركة فتح، محمود العالول، إن الرئيس الفلسطيني محمود عباس، سيبلغ...
أكد عضو اللجنة المركزية لحركة فتح توفيق الطيراوي: انه لن تجرى مفاوضات سياسية مع...
اقتتحم المستوطنين المتطرفين للمسجد الأقصى المبارك، في ثالث أيام "عيد الفصح...
قررت القوات الاسرائيلية فرض اغلاقاً شاملاً على الضفة الغربية ومعابر قطاع غزة...