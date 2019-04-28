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اليوم : عيد الفصح المجيد حسب التقويم الشرقي..كل عام وانتم بالف خير



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تحتفل اليوم الطوائف المسيحية التي تسير حسب التقويم الشرقي بعيد الفصح المجيد حيث سيقام في الكنائس القداس الاحتفالي بعيد القيامة . 


وفي القدس سيقام القداس في كنيسة القيامة بمشاركة المئات من الحجاج والمؤمنين من دول مختلفة .

 وبهذه المناسبة تتقدم الصنارة الى ابناء الطوائف المسيحية المحتفلين في البلاد وفي كافة انحاء المعمورة باحر التهاني والتبريكات وكل عام والجميع بخير ..
اليوم : عيد الفصح المجيد حسب التقويم الشرقي..كل عام وانتم بالف خير




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