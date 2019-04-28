اليوم, :, عيد, الفصح, المجيد, حسب, التقويم, الشرقي..كل, عام, وانتم, بالف, خير,

كلمات متعلقةاليوم, :, عيد, الفصح, المجيد, حسب, التقويم, الشرقي..كل, عام, وانتم, بالف, خير,
جاء في بيان صادر عن الناطقة بلسان شرطة الجليل ان شاب يبلغ من العمر ٢٠ عاما اصيب...
احتفلت الطوائف المسيحية في الرينة اليوم بسبت النور ايذانا ببدء الاحتفالات بعيد...
في أعقاب افتعال المعيقات والعراقيل من قبل الهيئات والمؤسسات الاسرائيلية خلال...
باجواء احتفالية ومشاركة واسعة وتحت شعار “ اعرف ماضيك لتجدد مستقبلك وتطور بلدك “...
تناشد الشرطة الجمهور بالبحث عن الشابة جوان ابو سمور ٢٠ عاما من مدينة رهط بعد ان...
اختتمت مجموعة مبادرون في ام الفحم ، مساء أمس الجمعة، معرضها الخامس تحت عنوان "نترك...
اغلقت عناصر الشرطة فجر اليوم السبت الشارع الرابط ما بين حي عين النبي بام الفحم...
جاء في بيان صادر عن الناطق بلسان نجمة داوود الحمراء ان فتى يبلغ من العمر 15 عاماً من...
اصيب ظهر اليوم السبت شاب بالعشرينيات من عمره اثر تعرضه لاطلاق نار في كفرقرع. ...
انطلقت صباح اليوم السبت مسيرة الأول من أيّار في مدينة الناصرة، تحت شعارها...