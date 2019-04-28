الطقس:ارتفاع, طفيف, على, درجات, الحرارة, واجواء, ربيعية, صافية,

يكون الجو اليوم الاحد غائماً جزئياً الى صاف وربيعيا لطيفا في معظم المناطق حارا نسبيا في الأغوار ، ولا يطرأ تغير على درجات الحرارة حيث تبقى اعلى من معدلها السنوي العام بحدود 5 درجات مئوية، والرياح شمالية غربية الى شمالية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج

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اصابة خطيرة باطلاق نار في طمرة 2019-04-27 | 23:20:51 جاء في بيان صادر عن الناطقة بلسان شرطة الجليل ان شاب يبلغ من العمر ٢٠ عاما اصيب...

الرينة: المئات يحتفلون بسبت النور بمسيرة مميزة 2019-04-27 | 22:08:14 احتفلت الطوائف المسيحية في الرينة اليوم بسبت النور ايذانا ببدء الاحتفالات بعيد...

تنظيم مسيرة العودة ال 22 في ام الشوف وخبيزة في التاسع من ايار‎ 2019-04-27 | 22:20:09 في أعقاب افتعال المعيقات والعراقيل من قبل الهيئات والمؤسسات الاسرائيلية خلال...

سخنين:مشاركة واسعة في مهرجان التراث بعنوان" ع العين" 2019-04-27 | 22:02:28 باجواء احتفالية ومشاركة واسعة وتحت شعار “ اعرف ماضيك لتجدد مستقبلك وتطور بلدك “...

الشرطة تناشد الجمهور بالبحث عن الشابة جوان ابو سمور من رهط 2019-04-27 | 20:22:16 تناشد الشرطة الجمهور بالبحث عن الشابة جوان ابو سمور ٢٠ عاما من مدينة رهط بعد ان...

ام الفحم:اختتام معرض مبادرون في مدرسة قحاوش 2019-04-27 | 15:43:33 اختتمت مجموعة مبادرون في ام الفحم ، مساء أمس الجمعة، معرضها الخامس تحت عنوان "نترك...

تفكيك جسم مشبوع واغلاق شارع الملساء في ام الفحم 2019-04-27 | 15:40:08 اغلقت عناصر الشرطة فجر اليوم السبت الشارع الرابط ما بين حي عين النبي بام الفحم...

اصابة خطيرة لفتى من رهط تعرض للدغة افعى 2019-04-27 | 15:10:18 جاء في بيان صادر عن الناطق بلسان نجمة داوود الحمراء ان فتى يبلغ من العمر 15 عاماً من...

اصابة شاب من كفرقرع باطلاق نار مدخل البلدة 2019-04-27 | 13:50:06 اصيب ظهر اليوم السبت شاب بالعشرينيات من عمره اثر تعرضه لاطلاق نار في كفرقرع. ...