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الطقس:ارتفاع طفيف على درجات الحرارة واجواء ربيعية صافية



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يكون الجو اليوم الاحد غائماً جزئياً الى صاف وربيعيا لطيفا في معظم المناطق حارا نسبيا في الأغوار ، ولا يطرأ تغير على درجات الحرارة حيث تبقى اعلى من معدلها السنوي العام بحدود 5 درجات مئوية، والرياح شمالية غربية الى شمالية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج                                             
الطقس:ارتفاع طفيف على درجات الحرارة واجواء ربيعية صافية




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