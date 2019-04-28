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هدف ميسي الذهبي يتوج برشلونة بلقب الليجا



  |   وكالات تصوير :afp   |   اضافة تعليق



توج نادي برشلونة بلقب الدوري الإسباني رسميًا، اليوم السبت، بعد فوزه 1-0 على ضيفه ليفانتي، في إطار منافسات الجولة الـ 35 من عمر الليجا.

وسجل هدف المباراة الوحيد، الأرجنتيني ليونيل ميسي قائد نادي برشلونة في الدقيقة 62.
وبهذا الانتصار رفع برشلونة رصيده إلى 83 نقطة في صدارة ترتيب الليجا، بينما تجمد رصيد ليفانتي عند 37 نقطة في المركز السادس عشر.




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