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اليوم:استئناف المفاوضات سعيا لتشكيل ائتلاف الحكومة



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



تستمر اليوم الاحد المفاوضات الهادفة الى تشكيل الائتلاف الحكومي القادم وعصرا  سيجتمع ممثلون عن حزبي الليكود وشاس  وفي ساعات المساء سيعقد لقاء بين ممثلي الليكود ويهودات هتوراة . وقد انتهى الخميس الاجتماع الذي عقد بين رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو في منزله ببلدة كيساريا مع رئيس حزب كولانا موشيه كاحلون. وقالت مصادر مقربة من كاحلون إن الاجتماع لم يتناول مسالة الوحدة بين الحزبين وإنما مواضيع اقتصادية . ووصف الليكود اللقاء بالجيد .واتفق على استمرار الاتصالات بين الجانبين الأسبوع المقبل .


ويشار الى ان رئيس الدولة ريؤفين ريفلين قد منح رئيس الو زراء بنيامين نتنياهو 28 يوما لاكمال عملية تشكيل الحكومة الجديدة ويمكانه ان يمهله مدة اخرى تستغرق 14 يوما .
اليوم:استئناف المفاوضات سعيا لتشكيل ائتلاف الحكومة




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