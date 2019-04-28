اصابات, بإطلاق, نار, قرب, كنيس, يهودي, في, كاليفورنيا,

قالت الشرطة الأمريكية إن حادث إطلاق نار مساء يوم السبت قرب كنيس يهودي بولاية كاليفورنيا الأمريكية أدى إلى وقوع مصابين، مشيرة إلى أنه تم احتجاز شخص عقب الحادث. وقال قائد شرطة سان دييغو الأمريكية، إنه تم احتجاز رجل بعد حادث إطلاق نار عند معبد يهودي، بحسبما ذكرت "رويترز".

تابعونــا

إسرائيل تقرر الإفراج عن سجينين سوريين عقب تسلمها رفات الجندي باومل 2019-04-27 | 15:37:18 أكد مصدر مسؤول في القدس اليوم أن إسرائيل قررت الإفراج عن سجينين لم يُسمهما،...

15 قتيلا جديدا بتفجير انتحاري في سيرلانكا 2019-04-27 | 09:44:40 أعلنت الشرطة السريلانكية، السبت، مقتل 15 شخصا جراء تفجير انتحاري خلال مداهمة...

روسيا وايران وتركيا تشجب قرار ترامب الاعتراف بسيادة اسرائيل في الجولان 2019-04-27 | 07:02:36 استنكرت كل من روسيا وايران وتركيا اليوم قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب...

محكمة أمريكية تقضي بسجن الروسية بوتينا 18 شهرا 2019-04-26 | 20:23:27 قضت محكمة في واشنطن على المواطنة الروسية ماريا بوتينا، المعتقلة في الولايات...

إخلاء محطتين لقطارات الأنفاق في لندن 2019-04-26 | 20:20:34 أعلنت الشرطة البريطانية أنها أخلت محطتي "سانت بانكراس" و"يوستون" لقطارات الأنفاق...

الاتحاد الأوروبي يعرب عن قلقه لهدم الممتلكات الفلسطينية بالقدس الشرقية 2019-04-26 | 17:09:26 أعربت بعثات دول الاتحاد الأوروبي في القدس ورام الله عن قلقها البالغ من قيام سلطات...

مشعل: غزة اليوم تصنع سلاحها والمشكلة مالية 2019-04-26 | 17:08:28 قال رئيس المكتب السياسي السابق لحركة حماس، خالد مشعل، اليوم الجمعة، إن المقاومة...

مفتي ليبيا: من حج أو اعتمر فلا يكررهما وليدْفع أمواله للمقاومة الفلسطينية 2019-04-26 | 13:24:35 أثارت فتوى لمفتي ليبيا الصادق الغرياني، جدلًا واسعًا عبر مواقع التواصل...

الصحة الفلسطينية : 272 شهيدًا منذ بدء مسيرات العودة 2019-04-26 | 13:21:11 أصدت وزارة الصحة الفلسطينية فجر الجمعة، إحصائية شاملة ترصد فيها إجمالي الضحايا ...