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اصابات بإطلاق نار قرب كنيس يهودي في كاليفورنيا



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



 قالت الشرطة الأمريكية إن حادث إطلاق نار مساء يوم السبت قرب كنيس يهودي بولاية كاليفورنيا الأمريكية أدى إلى وقوع مصابين، مشيرة إلى أنه تم احتجاز شخص عقب الحادث.  وقال قائد شرطة سان دييغو الأمريكية، إنه تم احتجاز رجل بعد حادث إطلاق نار عند معبد يهودي، بحسبما ذكرت "رويترز".
اصابات بإطلاق نار قرب كنيس يهودي في كاليفورنيا




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