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اصابة خطيرة باطلاق نار في طمرة



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جاء في بيان صادر عن الناطقة بلسان شرطة الجليل ان شاب يبلغ من العمر ٢٠ عاما اصيب بجراح وصفت بين المتوسطة والخطيرة جراء تعرضه لاطلاق نار في مدينة طمرة مساء اليوم السبت.


واضاف البيان ان الحديث يدور عن سيارة عابرة قام شخص بداخلها باطلاق نار على شاب كان جالسا في سيارة اخرى مما ادى الى اصابته.


الشرطة باشرت التحقيق.

اصابة خطيرة باطلاق نار في طمرة




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