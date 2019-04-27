اصابة, خطيرة, باطلاق, نار, في, طمرة,

واضاف البيان ان الحديث يدور عن سيارة عابرة قام شخص بداخلها باطلاق نار على شاب كان جالسا في سيارة اخرى مما ادى الى اصابته.
الشرطة باشرت التحقيق.
واضاف البيان ان الحديث يدور عن سيارة عابرة قام شخص بداخلها باطلاق نار على شاب كان جالسا في سيارة اخرى مما ادى الى اصابته.
الشرطة باشرت التحقيق.
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