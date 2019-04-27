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اتحاد ابناء سخنين يقترب من الهبوط للدرجة الممتازة بعد الخسارة امام هبوعيل حيفا



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مني فريق اتحاد ابناء سخنين مساء اليوم السبت بخسارة بيتية قاسية أمام هبوعيل حيفا ضمن مباريات دوري الدرجة العليا لكرة القدم .


الفريق الضيف من حيفا سجل الهدف الاول قبل نهاية الشوط الاول ,الفريق السخنيني دخل الشوط الثاني بقوة وسجل هدف التعادل عن طريق اللاعب محمد غدير , الا أن الحيفاويين استطاعوا اعادة التقدم قبل نهاية المباراة لتنتهي بخسارة قاسية ورطت الفريق السخنيني بالقاع واصبح اقرب من اي وقت مضى من الهبوط للدرجة الممتازة .
اتحاد ابناء سخنين يقترب من الهبوط للدرجة الممتازة بعد الخسارة امام هبوعيل حيفا




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