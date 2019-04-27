اتحاد, ابناء, سخنين, يقترب, من, الهبوط, للدرجة, الممتازة, بعد, الخسارة, امام, هبوعيل, حيفا,

مني فريق اتحاد ابناء سخنين مساء اليوم السبت بخسارة بيتية قاسية أمام هبوعيل حيفا ضمن مباريات دوري الدرجة العليا لكرة القدم .

الفريق الضيف من حيفا سجل الهدف الاول قبل نهاية الشوط الاول ,الفريق السخنيني دخل الشوط الثاني بقوة وسجل هدف التعادل عن طريق اللاعب محمد غدير , الا أن الحيفاويين استطاعوا اعادة التقدم قبل نهاية المباراة لتنتهي بخسارة قاسية ورطت الفريق السخنيني بالقاع واصبح اقرب من اي وقت مضى من الهبوط للدرجة الممتازة .