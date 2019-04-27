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تنظيم مسيرة العودة ال 22 في ام الشوف وخبيزة في التاسع من ايار‎



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في أعقاب افتعال المعيقات والعراقيل من قبل الهيئات والمؤسسات الاسرائيلية خلال الاسابيع الاخيرة، بهدف المس في تنظيم مسيرة العودة السنوية التي تنظمها جمعية الدفاع عن حقوق المهجرين في البلاد وبدعم لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية، عقد بعد ظهر يوم السبت 27.4.2019 في مقر الجمعية في شفاعمرو اجتماع طارئ مشترك بين جمعية الدفاع عن حقوق المهجرين ولجنة المتابعة العليا في البلاد حول اخر التطورات والمستجدات المتعلقة بهذا الموضوع.  وقد عرض ممثلو جمعية الدفاع عن حقوق المهجرين تفاصيل الشروط والمطالب التي تحاول السلطات والهيئات والمؤسسات الرسمية، فرضها على مُنظمي مسيرة العودة السنوية للحيلولة دون استصدار التصاريح الرسمية لهذه المسيرة، وأكدوا انه في السنوات القليلة الاخيرة تحاول تلك المؤسسات اعاقة تنظيم مسيرة العودة، بمختلف الوسائل والذرائع والحجج الواهية، وتجلت اقصاها خلال الاستعدادات لتنظيم المسيرة القادمة، بتاريخ 9.5.2019، في قريتي ام الشوف وخبيزة المهجرتين، في منطقة الروحة.  وبعد التداول في الموضوع وبحثه من مختلف الجوانب، أكد المجتمعون على الاصرار في المضي قدما في استنفاذ جميع الوسائل الشعبية والنضالية والقانونية والقضائية لتنظيم مسيرة العودة لقناعتنا الراسخة بحقنا في العودة وتطبيق قرارات الامم المتحدة وفي مقدمتها القرار 194.لا عودة عن حق العودة
تنظيم مسيرة العودة ال 22 في ام الشوف وخبيزة في التاسع من ايار‎




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