تنظيم, مسيرة, العودة, ال, 22, في, ام, الشوف, وخبيزة, في, التاسع, من, ايار‎,

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احتفلت الطوائف المسيحية في الرينة اليوم بسبت النور ايذانا ببدء الاحتفالات بعيد...
باجواء احتفالية ومشاركة واسعة وتحت شعار “ اعرف ماضيك لتجدد مستقبلك وتطور بلدك “...
تناشد الشرطة الجمهور بالبحث عن الشابة جوان ابو سمور ٢٠ عاما من مدينة رهط بعد ان...
اختتمت مجموعة مبادرون في ام الفحم ، مساء أمس الجمعة، معرضها الخامس تحت عنوان "نترك...
اغلقت عناصر الشرطة فجر اليوم السبت الشارع الرابط ما بين حي عين النبي بام الفحم...
جاء في بيان صادر عن الناطق بلسان نجمة داوود الحمراء ان فتى يبلغ من العمر 15 عاماً من...
اصيب ظهر اليوم السبت شاب بالعشرينيات من عمره اثر تعرضه لاطلاق نار في كفرقرع. ...
انطلقت صباح اليوم السبت مسيرة الأول من أيّار في مدينة الناصرة، تحت شعارها...
جاء في بيان صادر عن الناطق بلسان شرطة القدس أن حريق اندلع صباح اليوم السبت في...
يكون الجو اليوم السبت غائماً جزئياً الى صاف وربيعيا لطيفا في معظم المناطق حارا...