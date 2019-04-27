الرينة:, المئات, يحتفلون, بسبت, النور, بمسيرة, مميزة,

احتفلت الطوائف المسيحية في الرينة اليوم بسبت النور ايذانا ببدء الاحتفالات بعيد الفصح المجيد الذي يصادف غدا الاحد، وقد جرت مسيرة سبت النور التقليدية في الرينة حيث استقبل اهالي الرينة بكل طوائفها النور المقدس القابل الحياة المنبعث من القبر المقدس في كنيسة القيامة.

وشارك في المسيرة سيادة المطران كرياكوس ولفيف من الكهنة الموقرين وأبناء قرية الرينة من كلا لطائفتين , السيد احمد بصول مساعد رئيس المجلس المحلي واعضاء المجلس المحلي ، وعدة فرق كشفية من مقر الطائفية الاورثوذكسية نحو كنيسة الروم الاورثوذكس في القرية حيث وزع النور على المحتفلين.