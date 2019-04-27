تخطى الاعلان
اخر الاخبار
 2019-04-27 22:22:55 اتحاد ابناء سخنين يقترب من الهبوط للدرجة الممتازة بعد الخسارة امام هبوعيل حيفا |  2019-04-27 22:20:09 تنظيم مسيرة العودة ال 22 في ام الشوف وخبيزة في التاسع من ايار‎ |  2019-04-27 22:08:14 الرينة: المئات يحتفلون بسبت النور بمسيرة مميزة |  2019-04-27 22:02:28 سخنين:مشاركة واسعة في مهرجان التراث بعنوان" ع العين" |  2019-04-27 20:22:16 الشرطة تناشد الجمهور بالبحث عن الشابة جوان ابو سمور من رهط |  2019-04-27 15:46:34 غياب كريم بنزيما عن مواجهة رايو فايكانو |  2019-04-27 15:43:33 ام الفحم:اختتام معرض مبادرون في مدرسة قحاوش |  2019-04-27 15:40:08 تفكيك جسم مشبوع واغلاق شارع الملساء في ام الفحم |  2019-04-27 15:37:18 إسرائيل تقرر الإفراج عن سجينين سوريين عقب تسلمها رفات الجندي باومل |  2019-04-27 15:10:18 اصابة خطيرة لفتى من رهط تعرض للدغة افعى |  2019-04-27 13:50:06 اصابة شاب من كفرقرع باطلاق نار مدخل البلدة |  2019-04-27 09:53:08 مشاركة واسعة بمسيرة الأول من ايار في الناصرة |  2019-04-27 09:46:07 اندلاع حريق في مستشفى هداسا عين كارم بالقدس |  2019-04-27 09:44:40 15 قتيلا جديدا بتفجير انتحاري في سيرلانكا |  2019-04-27 07:02:36 روسيا وايران وتركيا تشجب قرار ترامب الاعتراف بسيادة اسرائيل في الجولان |

الرئيسية | محلي



    |     طباعة     |     الارسال الى صديق    

الرينة: المئات يحتفلون بسبت النور بمسيرة مميزة



  |   موسى بصول   |   اضافة تعليق



احتفلت الطوائف المسيحية في الرينة اليوم بسبت النور ايذانا ببدء الاحتفالات بعيد الفصح المجيد الذي يصادف غدا الاحد، وقد جرت مسيرة سبت النور التقليدية في الرينة حيث استقبل اهالي الرينة بكل طوائفها النور المقدس القابل الحياة المنبعث من القبر المقدس في كنيسة القيامة.


وشارك في المسيرة سيادة المطران كرياكوس ولفيف من الكهنة الموقرين وأبناء قرية الرينة من كلا لطائفتين , السيد احمد بصول مساعد رئيس المجلس المحلي واعضاء المجلس المحلي ، وعدة فرق كشفية من مقر الطائفية الاورثوذكسية نحو كنيسة الروم الاورثوذكس في القرية حيث وزع النور على المحتفلين.




كلمات متعلقة

الرينة:, المئات, يحتفلون, بسبت, النور, بمسيرة, مميزة,

تابعونــا

تنظيم مسيرة العودة ال 22 في ام الشوف وخبيزة في التاسع من ايار‎ تنظيم مسيرة العودة ال 22 في ام الشوف وخبيزة في التاسع من ايار‎ 2019-04-27 | 22:20:09

في أعقاب افتعال المعيقات والعراقيل من قبل الهيئات والمؤسسات الاسرائيلية خلال...

سخنين:مشاركة واسعة في مهرجان التراث بعنوان" ع العين" سخنين:مشاركة واسعة في مهرجان التراث بعنوان" ع العين" 2019-04-27 | 22:02:28

باجواء احتفالية ومشاركة واسعة وتحت شعار “ اعرف ماضيك لتجدد مستقبلك وتطور بلدك “...

الشرطة تناشد الجمهور بالبحث عن الشابة جوان ابو سمور من رهط الشرطة تناشد الجمهور بالبحث عن الشابة جوان ابو سمور من رهط 2019-04-27 | 20:22:16

تناشد الشرطة الجمهور بالبحث عن الشابة جوان ابو سمور ٢٠ عاما من مدينة رهط بعد ان...

ام الفحم:اختتام معرض مبادرون في مدرسة قحاوش ام الفحم:اختتام معرض مبادرون في مدرسة قحاوش 2019-04-27 | 15:43:33

اختتمت مجموعة مبادرون في ام الفحم ، مساء أمس الجمعة، معرضها الخامس تحت عنوان "نترك...

تفكيك جسم مشبوع واغلاق شارع الملساء في ام الفحم تفكيك جسم مشبوع واغلاق شارع الملساء في ام الفحم 2019-04-27 | 15:40:08

اغلقت عناصر الشرطة فجر اليوم السبت الشارع الرابط ما بين حي عين النبي بام الفحم...

اصابة خطيرة لفتى من رهط تعرض للدغة افعى اصابة خطيرة لفتى من رهط تعرض للدغة افعى 2019-04-27 | 15:10:18

جاء في بيان صادر عن الناطق بلسان نجمة داوود الحمراء ان فتى يبلغ من العمر 15 عاماً من...

اصابة شاب من كفرقرع باطلاق نار مدخل البلدة اصابة شاب من كفرقرع باطلاق نار مدخل البلدة 2019-04-27 | 13:50:06

اصيب ظهر اليوم السبت شاب بالعشرينيات من عمره اثر تعرضه لاطلاق نار في كفرقرع. ...

مشاركة واسعة بمسيرة الأول من ايار في الناصرة مشاركة واسعة بمسيرة الأول من ايار في الناصرة 2019-04-27 | 09:53:08

انطلقت صباح اليوم السبت مسيرة الأول من أيّار في مدينة الناصرة، تحت شعارها...

اندلاع حريق في مستشفى هداسا عين كارم بالقدس اندلاع حريق في مستشفى هداسا عين كارم بالقدس 2019-04-27 | 09:46:07

جاء في بيان صادر عن الناطق بلسان شرطة القدس أن حريق اندلع صباح اليوم السبت في...

الطقس:ارتفاع على درجات الحرارة واجواء صافية الطقس:ارتفاع على درجات الحرارة واجواء صافية 2019-04-27 | 06:57:30

يكون الجو اليوم السبت غائماً جزئياً الى صاف وربيعيا لطيفا في معظم المناطق حارا...

قد يهمك ايضا

دوري ابطال اوروبا يورو 2016 مدبلج باب الحارة 8 مأمون وشركاه العشق الأسود بث مباشر دوابشة دوما من النظرة الثانية وادي الذئاب The voice احلى صوت باب الحارة مسلسلات رمضان بث مباشر ريال مدريد برشلونة الكويت سيارات الكويت وظائف في الكويت متل القمر kids اتهام ساب قرية الزرازير محاولة قنل اطلاق نار لائحة محكمة نزاع عائلات الشرطة شجار الناصرة شابين طعن اصابة اعتقال شاب مشتبه الشرطة سقوط فتاة عرب الزبيدات اصابتها بالغة ارتفاع شاهق مستشفى رمبام اسعاف قتيلتان حادث طرق مصرع كريات جت شارع 6 اغلاق الشارع الشمال اعتقال مشتبهين مخدرات ضبط الواد شارع حيفا الشرطة مدينةمفرق البروة سائق حادث دراجة نارية شاحنة شارع 85 اصابة مستشفى الشرطة دير الاسد عبوة ناسفة أسفل استنفار الشرطة سيارةطعن اطلاق نار شابة فلسطينية عملية القدس سوق شارع يافا اليوم الاثنين علي سلام نتانياهو زيارة يلتقي يشرفني زيارة الناصرة بلدية واجي وطني امين شعبان اللد مصرع تشييع جثمان المرحوم قتل تل ابيب سائق اجرة غازي شقيق سطو امرأة سيدة مسلح مجهول مبلغ مال منها شرطة اطلاق نار بنك اصابة شاب متوسطة تعرضه طعن حادث مستشفى قرية نحف تحقيق شرطة اسعاف الطفل عدي بلال كنعان طمرة مدينة فجعت رمبام مستشفى ديما ميعاري الشيخ دونون الطالبة المانيا خالتها بالخطأ دخلت البلاد جواز سفر الكلية الاكاديمية للتربية حيفا تكريم المستشار القضائي للحكومة أفيحاي مندلبليت كمال زكي المحامي لقاء
© sonara.net تلفون: 6555750-04 فاكس: 6454402-04 البريد الالكتروني: قسم التحرير : sonnara9@gmail.com قسم الاعلانات: zoher.sonnara@gmail.com