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سخنين:مشاركة واسعة في مهرجان التراث بعنوان" ع العين"



  |   عوض دراوشة   |   اضافة تعليق



باجواء احتفالية ومشاركة واسعة وتحت شعار “ اعرف ماضيك لتجدد مستقبلك وتطور بلدك “ تم اليوم السبت احياء مهرجان يوم ع العين  تحت رعاية بلدية سخنين  وبالشراكة مع الجمعيات النسوية والنسائية  والاهلية في سخنين . جمعية الزهراء للنهوض بمكانة المراة جمعية المعيلات الوحيدات  جمعية منكم واليكم  جمعية الكونغ فو  جمعية حماية الطبيعة  جمعية اتحاد مدن جودة البيئة حوض البطوف . المركز الطبي سخنين  المركز الثقافي البلدي ووحدة النهوض بمكانة المراة ووحدة التطوع البلدي وجمعية السلام للعناية بالمسن وبدعم بنك مركنتيل فرع سخنين.


 افتتحت اليوم العريفة المتألقة ياسمين ابو ريا مرحبه بالضيوف تلتها كلمة ترحيبية لرئيس بلدية سخنين  الدكتور صفوت ابو ريا وكلمة  للمربي موفق خلايله باسم المركز الثقافي البلدي وجميع الاطر المشاركة تلتها كلمة السيدة وفاء شاهين اطراد مديرة جمعية الزهراء عن الجمعيات النسائية المشاركه وتكللت الكلمات بكلمة ترحيبية الهمت الجمهور الكريم للحاجة رسمية ابو ريا  هذا وتخلل المهرجات محطات وورشات عمل توزعت حول العين في مضامين مختلفه منها  محطة العين الدلافة ومحطة نباتات واشجار حرش الابيض المتوسط مع طاقم جميعة حماية الطبيعة بمرافقة الحاجة ام ناشد ابو ريا. ومحطة ايام زمان مع خالد ابو علي. ومحطة اطباق القش مع مسنات جمعية السلام ومحطة التطريز الفلسطيني بمرافقة جمعية منكم واليكم ومحطة عين دلافة تراث وذكريات مع عالم الاثار رافع ابو ريا. ومحطة رسم الحناء والرسم على الوجوه. ومحطة مية العين مع السيفو حسن بشير ومحطة خبز الطابون مع عضوات جمعية الزهراء وجمعية منكم واليكم ووحدة مكانة المراة في بلدية سخنين.وقد تخلل المهرجان فقرات فنية متنوعة منها عرض صوفي واناشيد للسيد خالد ابو علي والمنشد محمود العرابي وقصة الديك الهادر للحكواتية حنين طربيه. واغاني تراثية فلكلورية للفنانة نوال بركة رافقها العازف السخنيني اسيل خلايله. 

وعرض كونغ فو لمجموعة منتسبات جمعية الكونغ فو. واختتم المهرجان بعرض للدبكة الشعبية لطلاب مدرسة ابن سينا للتحديات. وختاماً تم تقديم الشكر والثناء لكل من ساهم وشارك في انجاح المهرجان ونخص بالذكر السيد مهدي طربيه القائم باعمال الرئيس. السيدة نوال حنيف المديرة التنفيذية للمهرجان. . السيد شكر بدارنه والسيد عمر حسين  ابو ريا. والسيد عوني شاهين. والسيد جراح ابو صالح ومتطوعي الامن والنظام سعيد ابو راس. السيد اياد النهري من اتحاد مدن جودة البيئية. 




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