الشرطة, تناشد, الجمهور, بالبحث, عن, الشابة, جوان, ابو, سمور, من, رهط,

تناشد الشرطة الجمهور بالبحث عن الشابة جوان ابو سمور ٢٠ عاما من مدينة رهط بعد ان اختفت اثارها منذ تاريخ 20/04/2019 حيث شوهدت للمرة الاخيرة في مدينة عكل .





كل من يشاهد الفتاة او يعرف مكانها التواصل مع الشرطة.