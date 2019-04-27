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الشرطة تناشد الجمهور بالبحث عن الشابة جوان ابو سمور من رهط



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تناشد الشرطة الجمهور بالبحث عن الشابة جوان ابو سمور ٢٠ عاما من مدينة رهط بعد ان اختفت اثارها منذ تاريخ 20/04/2019 حيث شوهدت للمرة الاخيرة في مدينة عكل .


كل من يشاهد الفتاة او يعرف مكانها التواصل مع الشرطة.

 

الشرطة تناشد الجمهور بالبحث عن الشابة جوان ابو سمور من رهط




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