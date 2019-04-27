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غياب كريم بنزيما عن مواجهة رايو فايكانو



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



أصدر نادي ريال مدريد، اليوم السبت، بيانًا بشأن إصابة مهاجمه الفرنسي كريم بنزيما، قبل مواجهة رايو فاليكانو، غدًا الأحد، ضمن منافسات الجولة الـ35 من الدوري الإسباني.

ووفقًا للموقع الرسمي لريال مدريد، فإن بنزيما خضع اليوم لاختبارات طبية داخل النادي الملكي، وتم تشخيص حالته بأنه يعاني من إصابة في عضلات الفخذ بالقدم اليسرى.
وذكرت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، أن بنزيما هداف الميرنجي الأول في الموسم الحالي غاب عن مران ريال مدريد صباح اليوم، في إطار الاستعدادات لمواجهة رايو فاليكانو.
وأشارت إلى كل اللاعبين شاركوا في مران اليوم، باستثناء الثلاثي المصاب سيرجيو راموس وألفارو أودريوزولا إلى جانب بنزيما.
 من جانبها قالت صحيفة "ماركا" إن بنزيما سيغيب عن مباراة الغد أمام رايو فاليكانو، بسبب الإصابة، في الوقت الذي لم يكشف فيه ريال مدريد عن مدة غياب اللاعب الفرنسي.
يذكر أن ريال مدريد يحتل المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 65 نقطة بفارق 15 نقطة عن برشلونة (المتصدر).
غياب كريم بنزيما عن مواجهة رايو فايكانو




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