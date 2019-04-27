غياب, كريم, بنزيما, عن, مواجهة, رايو, فايكانو,

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واصل نيمار جونيور، نجم باريس سان جيرمان، الرد بقوة على منتقديه في الفترة...
أكد تقرير صحفي إسباني، اليوم الجمعة، أن برشلونة يتطلع لكتابة تاريخ جديد في الدوري...
يستضيف ليفربول الإنجليزي نظيره برشلونة الإسباني في الـ7 من مايو المقبل في إياب...
أكد مدرب فريق ريال مدريد زين الدين زيدان أن إحراز لقب الدوري الإسباني لكرة القدم...
أكد تقرير صحفي بريطاني، اليوم الخميس، أن ريال مدريد عاد خطوة للخلف في صفقة...
بدأ خورخي مينديز وكيل أعمال النجم الكولومبي خاميس رودريجيز لاعب بايرن ميونخ، في...
يعتقد مدرب مانشستر سيتي جوسيب جوارديولا بأن فريقه المتصدر للدوري الإنجليزي...
انتقلت أفضلية إحراز لقب الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، إلى مانشستر سيتي...
برر الأرجنتيني باولو ديبالا، نجم يوفنتوس، حالة التراجع الكبيرة التي شهدها منذ...
شارك نجم فريق ليفربول الانجليزي, المصري محمد صلاح في حفل مجلة التايم الامريكية...