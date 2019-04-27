إسرائيل, تقرر, الإفراج, عن, سجينين, سوريين, عقب, تسلمها, رفات, الجندي, باومل,

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أعلنت الشرطة السريلانكية، السبت، مقتل 15 شخصا جراء تفجير انتحاري خلال مداهمة...
استنكرت كل من روسيا وايران وتركيا اليوم قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب...
قضت محكمة في واشنطن على المواطنة الروسية ماريا بوتينا، المعتقلة في الولايات...
أعلنت الشرطة البريطانية أنها أخلت محطتي "سانت بانكراس" و"يوستون" لقطارات الأنفاق...
أعربت بعثات دول الاتحاد الأوروبي في القدس ورام الله عن قلقها البالغ من قيام سلطات...
قال رئيس المكتب السياسي السابق لحركة حماس، خالد مشعل، اليوم الجمعة، إن المقاومة...
أثارت فتوى لمفتي ليبيا الصادق الغرياني، جدلًا واسعًا عبر مواقع التواصل...
أصدت وزارة الصحة الفلسطينية فجر الجمعة، إحصائية شاملة ترصد فيها إجمالي الضحايا ...
بلغت الليرة التركية أضعف مستوياتها مقابل الدولار منذ منتصف تشرين الأول في...
يستعد المواطنون في قطاع غزة للمشاركة في جمعة "الوحدة الوطنية وإنهاء الانقسام" شرق...