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إسرائيل تقرر الإفراج عن سجينين سوريين عقب تسلمها رفات الجندي باومل



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



أكد مصدر مسؤول في القدس اليوم أن إسرائيل قررت الإفراج عن سجينين لم يُسمهما، كبادرة حسن نية عقب تسلّمها رفات الجندي زخاريا باومل الذي كان مدفونا في سوريا منذ سبعة وثلاثين عامًا. وأوضح ان هذا الموضوع لم تتم مناقشته مسبقًا.


وافادت مصادر اعلامية اسرائيلية أن المجلس الوزاري للشؤون السياسية والأمنية (الكابينيت) لم يجر أي نقاش او تصويت بهذا الشأن. ويضيف ان المستشار القانوني للحكومة افيحاي مندلبليت هو الذي صادق على اطلاق سراح السجينيْن السورييْن.
إسرائيل تقرر الإفراج عن سجينين سوريين عقب تسلمها رفات الجندي باومل




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