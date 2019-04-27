اصابة, خطيرة, لفتى, من, رهط, تعرض, للدغة, افعى,

جاء في بيان صادر عن الناطق بلسان نجمة داوود الحمراء ان فتى يبلغ من العمر 15 عاماً من مدينة رهط اصيب اثر تعرضه للدغوى افعى في منطقة زراعية قرب مدينة كريات جات عصر اليوم السبت .

وأضاف البيان أن الطواقم الطبية نقلت المصاب الى مستشفى سوروكا في بئر السبع ووصفت حالته بالخطيرة .الصورة للتوضيح فقط