اصابة, شاب, من, كفرقرع, باطلاق, نار, مدخل, البلدة,

الطواقم الطبية التابعة لاسعاف متسيل حييم وإسعاف عيرون كفر قرع ووادي عارة رعت للمكان وقدمت الاسعافات للشاب الذي وصفت حالته بالمتوسطة نقل على اثرها الى المستشفى لتلقي العلاج.

اصيب ظهر اليوم السبت شاب بالعشرينيات من عمره اثر تعرضه لاطلاق نار في كفرقرع.

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