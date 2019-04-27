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انطلاق مسيرة الأول من ايار في الناصرة بمشاركة واسعة



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انطلقت صباح اليوم السبت مسيرة الأول من أيّار في مدينة الناصرة، تحت شعارها التقليدي "يا عمال العالم اتحدوا" بمشاركة المئات وبتنظيم الحزب الشيوعي والشبيبة الشيوعية والجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة، وذلك انطلاقا من شارع توفيق زياد وصولا الى منطقة العين.


وتقدّم المسيرة شخصيات جماهيرية وقيادية بارزة من بينها اعضاء كنيست وقيادة الجبهة والحزب الشيوعي .

ورُفعت لافتات وشعارات تنادي بالحرية للأسرى الفلسطينيين ورافضي الخدمة في الجيش الاسرائيلي، لتحقيق المساواة التامة للجماهير العربية، مرور 60 عاما على الانتفاضة الحمراء في أول أيار 1958، مع الشعوب ضد الامبريالية، لا للاحتلال ونعم لاقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس.




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