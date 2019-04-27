انطلاق, مسيرة, الأول, من, ايار, في, الناصرة, بمشاركة, واسعة,

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جاء في بيان صادر عن الناطق بلسان شرطة القدس أن حريق اندلع صباح اليوم السبت في...
يكون الجو اليوم السبت غائماً جزئياً الى صاف وربيعيا لطيفا في معظم المناطق حارا...
شارك الالاف في مدينة الناصرة مساء الجمعة في قداس جناز السيد المسيح في إحتفال كبير...
باجواء من البهجة والسعادة استقبل اهالي عرابة معتمريهم ال 80 من معتمري الطائرة بعد...
فاز بطل سباق الرالي القسماوي حمادة عودة ببطولة اسرائيل "الكروس رالي" والتي جرت في...
أدى نحو 40 الف مصل صلاة الجمعة في المسجد الأقصى، رغم القيود الإسرائيلية والتشديدات...
أصيب ظهر اليوم الجمعة شاب ٣٧ من رام الله جراء تعرضه للطعن في احد احياء بلدة كفركنا...
فرضت سلطات الجيش الإسرائيلي، منذ ساعات صباح، اليوم الجمعة، إغلاقا محكما على...
يكون الجو اليوم الجمعة غائماً جزئياً الى صاف وربيعيا لطيفا في معظم المناطق حارا...
جاء في بيان صادر عن الناطق بلسان نجمة داوود الحمراء أن فتى من مدينة الرملة اصيب...