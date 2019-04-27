النوم, أقل, من, المعتاد, بربع, ساعة, يؤثر, على, وظيفتك,

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توصل أطباء أمريكيون إلى أن تناول الجوز يساعد على حصول تغيرات خاصة في نشاط الدماغ،...
دعت منظمة الصحة العالمية، إلى عدم تعرض الأطفال دون سن العامين لأي شاشات رقمية...
أشارت دراسة طبية حديثة، إلى أن النساء اللواتي يتناولن المضادات الحيوية أكثر من...
أكدت نتائج دراسة جديدة أن الاستغناء عن وجبة الفطور من شأنه أن يزيد من خطر الإصابة...
يرى البعض أن البقاء مستيقظًا لبضع دقائق لإنهاء بعض الأشغال قبل النوم، سوف ينقذه...
يجهد العديد من الآباء في إقناع أبنائهم المراهقين بعدم تناول الوجبات السريعة،...
استعادت مواطنة إماراتية وعيها بعد 27 عاما من فقدانه، بسبب تعرضها لحادث سير في...
كشفت دراسة حديثة فائدة غير متوقعة للأعمال المنزلية، حتى الخفيفة منها، حيث أنها...
يعتبر ارتفاع ضغط الدم مشكلة شائعة يعاني منها كثير من الناس في وقتنا الحاضر،...
يطل الممثل ومقدم البرامج رامز جلال في شهر رمضان كما جرت العادة ببرنامج مقالب...