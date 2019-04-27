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نيمار: البعض يتعاطف مع الضرب أكثر من المهارات



  |   وكالات تصوير :afp   |   اضافة تعليق



واصل نيمار جونيور، نجم باريس سان جيرمان، الرد بقوة على منتقديه في الفترة الأخيرة.  ونشرت صحيفة "لو باريزيان" الفرنسية، مقتطفات جديدة من حوار نيمار مع شبكة "فوكس سبورتس"، يقول فيها: "الانتقادات التي أتعرض لها ربما تعود إلى طريقة أدائي، التي تزعج الخصوم والمنافسين". 

وتابع: "هذا لدرجة أن البعض بدأ يمنح الحق، ويتعاطف مع اللاعب الذي يضرب ويرتكب الأخطاء، أكثر ممن يستعرض مهاراته ويسجل الأهداف".  وأضاف لاعب برشلونة السابق: "مهارتي الأساسية هي المراوغة أثناء الركض بالكرة، ولن أتوقف عن محاولة الوصول لأفضل نسخة لي في الملعب.. أسلوبي في اللعب هو ما يدفع الجماهير للحضور، ومتابعة المباريات من المدرجات".  وأتم نيمار بقوله: "لا أحد يريد أن يتابع ركلات أو تدخلات عنيفة، فمن يتطلع لذلك سيشاهد مباراة في المصارعة أو الملاكمة". 
ويعاني نجم المنتخب البرازيلي من اتهامات عديدة، باستفزاز المنافسين والتحايل على الحكام، للحصول على مخالفات تورط المدافعين في بطاقات ملونة.
نيمار: البعض يتعاطف مع الضرب أكثر من المهارات




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