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اندلاع حريق في مستشفى هداسا عين كارم بالقدس



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جاء في بيان صادر عن الناطق بلسان شرطة القدس أن حريق اندلع صباح اليوم السبت في مستشفى هداسا عين كارم في مدينة القدس ولم يبلغ عن اصابات .


الشرطة قامت باخلاء بعض الاقسام من المرضى حتى تم السيطرة على الحريق .
اندلاع حريق في مستشفى هداسا عين كارم بالقدس




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