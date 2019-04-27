اندلاع, حريق, في, مستشفى, هداسا, عين, كارم, بالقدس,

جاء في بيان صادر عن الناطق بلسان شرطة القدس أن حريق اندلع صباح اليوم السبت في مستشفى هداسا عين كارم في مدينة القدس ولم يبلغ عن اصابات .

الشرطة قامت باخلاء بعض الاقسام من المرضى حتى تم السيطرة على الحريق .