روسيا وايران وتركيا تشجب قرار ترامب الاعتراف بسيادة اسرائيل في الجولان

استنكرت كل من روسيا وايران وتركيا اليوم قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الاعتراف بالسيادة الإسرائيلية في هضبة الجولان . وجاء في بيان أصدرته الدول الثلاث في ختام الجولة ال 12 من محادثات السلام السورية ان الإعلان الأمريكي يشكل خرقا سافرا للقرار 479 للأمم المتحدة وانه يشكل كذلك خطرا على الامن والسلام في الشرق الأوسط . وكان الرئيس ترامب قد اعلن خلال زيارة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو الأخيرة لواشنطن ان بلاده تعترف بالسيادة الإسرائيلية على هضبة الجولان