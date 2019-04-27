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مشعل: أمريكا وإسرائيل بدأتا فعليًا بتنفيذ "صفقة القرن"



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



 أكد رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" السابق، خالد مشعل، الجمعة، أن "أمريكا وإسرائيل بدأتا فعليًا بتنفيذ خطة السلام الأمريكية، المعروفة اعلاميًا بـ صفقة القرن، مستغلين مجموعة من التطورات المؤسفة على الصعيد الداخلي والخارجي".  وقال مشعل في كلمة له خلال ندوة بعنوان "القدس والأقصى" ضمن الملتقى "الأفروآسيوي" للتعاون والتنمية في بيروت إن "أمريكا وإسرائيل ومن معهما لم يكتفوا بـ 100 عام على التآمر على فلسطين بل يريدون أن يكملوا مخططاتهم مستندين إلى مجموعة من التطورات المؤسفة".  وأوضح أنهم "يستغلون الوضع الفلسطيني الداخلي بانقسامه وضعف خيارات بعض مكونات الساحة والقيادة الفلسطينية، وملاحقة المجاهدين من بعض الأطراف الفلسطينية".وأشار مشعل إلى أن هناك "اختلالًا في المعايير، فقد كانت البندقية والمقاومة، الشعار الأسمى لجميع القوى الفلسطينية، ولم يكن أحد يجرؤ أن يقول لا للبندقية والمقاومة، وللأسف اقتربنا من هذا الأمر اليوم".  يشار الى أن صهر ومستشار الرئيس الأمريكي جاريد كوشنير يؤكد انه سيعرض خطة السلام الامريكية بعد شهر رمضان المبارك، وان نجاحها يحتاج الى تنازلات.وفي وقت سابق، أوضح مبعوث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى الشرق الأوسط جيسون غرينبلات، أن الخطة المُقترحة من قبل بلاده لحل الصراع الفلسطيني-الإسرائيلي، المعروفة إعلاميا بـ "صفقة القرن"، لا تسعى إلى "إقامة كونفدرالية" بين الأردن وإسرائيل والسلطة الفلسطينية، أو بأن يكون الأردن وطنًا للفلسطينيين.
مشعل: أمريكا وإسرائيل بدأتا فعليًا بتنفيذ "صفقة القرن"




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