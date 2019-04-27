الطقس:ارتفاع, على, درجات, الحرارة, واجواء, صافية,

يكون الجو اليوم السبت غائماً جزئياً الى صاف وربيعيا لطيفا في معظم المناطق حارا نسبيا في الأغوار ، ولا يطرأ تغير على درجات الحرارة حيث تبقى اعلى من معدلها السنوي العام بحدود 5 درجات مئوية، والرياح شمالية غربية الى شمالية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

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الفتاة ماريا صرصور أول بطلة سباق رالي قسماوية بجانب بطل الرالي حمادة عودة 2019-04-26 | 20:26:46 فاز بطل سباق الرالي القسماوي حمادة عودة ببطولة اسرائيل "الكروس رالي" والتي جرت في...

صور - 40 الف مصل يؤدون صلاة الجمعة بالاقصى 2019-04-26 | 14:16:29 أدى نحو 40 الف مصل صلاة الجمعة في المسجد الأقصى، رغم القيود الإسرائيلية والتشديدات...

كفركنا - طعن شاب من رام الله وإصابته متوسطة 2019-04-26 | 14:14:10 أصيب ظهر اليوم الجمعة شاب ٣٧ من رام الله جراء تعرضه للطعن في احد احياء بلدة كفركنا...

فرض اغلاق محكم على مداخل البلدة القديمة في القدس 2019-04-26 | 13:22:35 فرضت سلطات الجيش الإسرائيلي، منذ ساعات صباح، اليوم الجمعة، إغلاقا محكما على...

الطقس:ارتفاع طفيف على درجات الحرارة واجواء ربيعية صافية 2019-04-26 | 07:00:11 يكون الجو اليوم الجمعة غائماً جزئياً الى صاف وربيعيا لطيفا في معظم المناطق حارا...

اصابة فتى باطلاق نار في مدينة الرملة 2019-04-26 | 07:00:02 جاء في بيان صادر عن الناطق بلسان نجمة داوود الحمراء أن فتى من مدينة الرملة اصيب...

الاردن يوجه لإسرائيل مذكرة احتجاج لانتهاكها المتواصل للاقصى 2019-04-26 | 07:00:38 دانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين بالاردن، الانتهاكات الاسرائيلية المتواصلة...

4 اصابات باطلاق نار واعتداء بالضرب قرب كفرقاسم 2019-04-25 | 22:08:25 اصيب شخصين مساء اليوم الخميس اثر تعرضهما لاطلاق نار واصيب اخرين بكدمات اثر...

مصرع رجل تعرض لاطلاق نار في شعفاط 2019-04-25 | 21:43:48 لقي رجل مصرعه مساء اليوم الخميس اثر تعرضه لاطلاق نار في مخيم شعفاط بالقدس. وجاء...