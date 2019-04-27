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الالاف يشاركون في جناز المسيح في كنيسة البشارة للأرثوذكس بالناصرة



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شارك الالاف في مدينة الناصرة مساء الجمعة في قداس جناز السيد المسيح في إحتفال كبير أقيم في كنيسة البشارة للروم الأرثوذكس .

ترأس القداس الاحتفالي سيادة المطران كرياكوس كرياكوس وبمشاركة عدد من كهنة الطائفة . صورة ارشيفية
الالاف يشاركون في جناز المسيح في كنيسة البشارة للأرثوذكس بالناصرة




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