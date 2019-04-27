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اهالي عرابة يستقبلون المعتمرين بمشاركة واسعة



  |   عوض دراوشة   |   اضافة تعليق



باجواء من البهجة والسعادة استقبل اهالي عرابة معتمريهم ال 80 من معتمري الطائرة بعد اداء مناسك العمرة وعند مدخل عرابة استقبلوا المعتمرين بحضور رئيس بلدية عرابة عمر واكد نصار وكان بمرافقتهم الشيخ معين الصح الذي قدم لهم الارشاد .


وقد انطلق الحجاج من مطار المدينة المنورة عبر مطار عمان الدولي وصولا لمطار اللد وهم بخير وسلام .  




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