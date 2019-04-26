بعد, غياب, تعود, سيلينا, غوميز, مشرقة,

كلمات متعلقةبعد, غياب, تعود, سيلينا, غوميز, مشرقة,
كيم كاركاشيان والعائلة يحضرون كونسيرت/صلاة يوم الاحد التي قدمها زوجها كانيي ويست...
ردا على القرار الذي اتخذه الأمير هاري وزوجته ميغان ماركل فيما يتعلق بمولودهما...
العارضة المغرية ايميلي راتايكوفسكي تبهر الانظار بطقم شبابي في حفل افتتاح في...
كشفت تقارير صحفية مفاجأة كبيرة بشأن الممثلة أنجلينا جولي ورفيقها براد بيت، بعد...
أفادت تقارير جديدة بأن دوقة ساسيكس تدرس الولادة في المنزل بدلا من جناح ليدو،...
النجمة والمطربة البريطانية أديل، رغم شهرتها وثروتها الكبيرة إلا أن والدها لازال...
في كل عام تقوم الأميرو كارولين وشقيقها الأمير ألبرت, حاكم ولاية موناكو, بتنظيم...
أثارت المغنية العالمية، ريهانا، رواد مواقع التواصل الاجتماعي بسبب "علامة إعجاب"...
أعلنت المغنية الأمريكية الشهيرة، ديلا مايلز، تضامنها مع فلسطين، ردًا على قرار...
كشف فيلم أميركي مثير، مؤخرا، أن نجم البوب العالمي، مايكل جاكسون، لم يكن يحب زوجته...