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بعد غياب تعود سيلينا غوميز مشرقة



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بعد غياب طويل عن الأضواء تعود سيلينا غوميز الى الساحة لحضور حفل لجمعية "وي" التي تعنى بدعم وتشجيع الشباب في انحاء العالم, جمعية محببة جدا على قلبها.


خلال الفترة السابقة مرت سيلينا بفترة صعبة واكيد تأثرت من قرار محبوبها السابق المغني جستن بيبير بالزواج من هيلي بولدوين. ومرت بعملية جراحية لزرع كلية وتغلبت على وعكات صحية . لكن سيلينا الحكيمة دخلت الى مصحة نفسية طوعا للحصول على مساعدة من الاكتئاب..


.اليوم تعود سيلينا مشرقة تتجمل بضحكة واسعة بينما محبوبها السابق جستن ظهر قبل أيام في مباراة هوكي مع زوجته


تصوير: afp




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