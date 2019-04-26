الفتاة, ماريا, صرصور, أول, بطلة, سباق, رالي, قسماوية, بجانب, بطل, الرالي, حمادة, عودة,

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أدى نحو 40 الف مصل صلاة الجمعة في المسجد الأقصى، رغم القيود الإسرائيلية والتشديدات...
أصيب ظهر اليوم الجمعة شاب ٣٧ من رام الله جراء تعرضه للطعن في احد احياء بلدة كفركنا...
فرضت سلطات الجيش الإسرائيلي، منذ ساعات صباح، اليوم الجمعة، إغلاقا محكما على...
يكون الجو اليوم الجمعة غائماً جزئياً الى صاف وربيعيا لطيفا في معظم المناطق حارا...
جاء في بيان صادر عن الناطق بلسان نجمة داوود الحمراء أن فتى من مدينة الرملة اصيب...
دانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين بالاردن، الانتهاكات الاسرائيلية المتواصلة...
اصيب شخصين مساء اليوم الخميس اثر تعرضهما لاطلاق نار واصيب اخرين بكدمات اثر...
لقي رجل مصرعه مساء اليوم الخميس اثر تعرضه لاطلاق نار في مخيم شعفاط بالقدس. وجاء...
أقيم اليوم في كنيسة مارجريس للروم الارثوذكس في سخنين قداس خميس الأموات والذي يدعي...
قام الفائز بمسابقة ستار كيدز للشبيبة يزن نزار عبد الجواد بزيارة لرئيس بلدية...