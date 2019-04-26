الفتاة, ماريا, صرصور, أول, بطلة, سباق, رالي, قسماوية, بجانب, بطل, الرالي, حمادة, عودة,

فاز بطل سباق الرالي القسماوي حمادة عودة ببطولة اسرائيل "الكروس رالي" والتي جرت في غور الاردن يوم الأربعاء 24-4-2019.

وفوز حمادة عودة بالبطولة ليس امرا جديدا او مستغربا، فان تكون بطلا مسيطرا منذ فترة طويلة على كل سباقات الرالي الاسرائيلية وأسمك عودة، هذا شيء قد عرفناه وكتبنا عنه وقدرناه كثيرا.لكن أن تكون البطلة فتاة قسماوية في السابعة عشرة من عمرها وطالبة ثانوية في الثانوية الجديدة في كفر قاسم، فهذا هو الشيء الجديد والملفت للنظر!والفتاة القسماوية هي ماريا وليد صرصور ابنة صف الثاني عشر في الثانوية الجديدة.ماريا وجدت كل الدعم والتأييد والمساندة من والديها، كانت قد شاركت الاربعاء ببطولة "رالي كروس" الاسرائيلية لسباق السيارات والذي جرت في منطقة فصائل في غور الاردن. حيث فازت بجانب البطل القسماوي السائق حمادة عودة كمساعدة السائق "كو درايفر" بالبطولة.وماريا وليد صرصور كانت قد حصلت على رخصة السياقة الخاصة بسباقات الرالي قبل اسبوعين وبعد ان قضت فترة تدريب مكثفة دامت أكثر من شهرين لدى البطل حمادة عودة وفي مدرسته المعروفة باسم Hamada Rally School واجتازت كل الامتحانات لذلك.وفي حديث مع الفتاة ماريا قالت:" بداية أقدم أسمى آيات الشكر للبطل حمادة على تشجيعه ودعمه وإعطائي الفرصة لن أحقق ما حققته، وطبعا أهلي لهم دور مهم وحيوي في تشجيعي ايضاً".وأضافت:" أعرف أن مجتمعنا قد يرى ذلك أمراً غريباً أن تقوم فتاة يافعة في المشاركة في سباقات الرالي، أنا أعشق هذه الرياضة منذ نعومة أظافري وأتمنى أن أشارك في الكثير من البطولات على الصعيد المحلي".وأختتمت ماريا حديثها:" أنا واثقة أنه بالعزم والإصرار والتدريبات المكثفة يمكن أن أحقق هدفي. ومن هنا أناشد كل الفتيات ممن لديها أي موهبة او رياضة ألا تتردد في القيام بها ولا تأبه لكلام المحبطين، الفتاة يجب ألا تشعر بالنقص فيمكنها أن تنجح في كل مجال طالما هناك العزم والإصرار والثقة في النفس".