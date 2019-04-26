تخطى الاعلان
اخر الاخبار
 2019-04-26 20:26:46 الفتاة ماريا صرصور أول بطلة سباق رالي قسماوية بجانب بطل الرالي حمادة عودة |  2019-04-26 20:23:27 محكمة أمريكية تقضي بسجن الروسية بوتينا 18 شهرا |  2019-04-26 20:21:13 ناسا تخطط لكارثة "مزيفة" استعداد لـ "يوم القيامة"! |  2019-04-26 20:20:34 إخلاء محطتين لقطارات الأنفاق في لندن |  2019-04-26 20:19:15 برشلونة أمام فرصة ذهبية لكتابة تاريخ جديد في الليغا على حساب ريال مدريد |  2019-04-26 17:09:26 الاتحاد الأوروبي يعرب عن قلقه لهدم الممتلكات الفلسطينية بالقدس الشرقية |  2019-04-26 17:08:28 مشعل: غزة اليوم تصنع سلاحها والمشكلة مالية |  2019-04-26 14:16:29 صور - 40 الف مصل يؤدون صلاة الجمعة بالاقصى |  2019-04-26 14:14:10 كفركنا - طعن شاب من رام الله وإصابته متوسطة |  2019-04-26 13:24:35 مفتي ليبيا: من حج أو اعتمر فلا يكررهما وليدْفع أمواله للمقاومة الفلسطينية |  2019-04-26 13:22:35 فرض اغلاق محكم على مداخل البلدة القديمة في القدس |  2019-04-26 13:21:11 الصحة الفلسطينية : 272 شهيدًا منذ بدء مسيرات العودة |  2019-04-26 09:54:39 الليرة التركية تهبط لأضعف مستوى في 6 أشهر مقابل الدولار |  2019-04-26 09:46:28 غزة تستعد لـجمعة "الوحدة الوطنية وإنهاء الانقسام" |  2019-04-26 07:00:11 الطقس:ارتفاع طفيف على درجات الحرارة واجواء ربيعية صافية |

الرئيسية | محلي



    |     طباعة     |     الارسال الى صديق    

الفتاة ماريا صرصور أول بطلة سباق رالي قسماوية بجانب بطل الرالي حمادة عودة



  |   الصنارة نت   |   اضافة تعليق



فاز بطل سباق الرالي القسماوي حمادة عودة ببطولة اسرائيل "الكروس رالي" والتي جرت في غور الاردن يوم الأربعاء 24-4-2019.



وفوز حمادة عودة بالبطولة ليس امرا جديدا او مستغربا، فان تكون بطلا مسيطرا منذ فترة طويلة على كل سباقات الرالي الاسرائيلية وأسمك عودة، هذا شيء قد عرفناه وكتبنا عنه وقدرناه كثيرا.


لكن أن تكون البطلة فتاة قسماوية في السابعة عشرة من عمرها وطالبة ثانوية في الثانوية الجديدة في كفر قاسم، فهذا هو الشيء الجديد والملفت للنظر!


والفتاة القسماوية هي ماريا وليد صرصور ابنة صف الثاني عشر في الثانوية الجديدة.


ماريا وجدت كل الدعم والتأييد والمساندة من والديها، كانت قد شاركت الاربعاء ببطولة "رالي كروس" الاسرائيلية لسباق السيارات والذي جرت في منطقة فصائل في غور الاردن. حيث فازت بجانب البطل القسماوي السائق حمادة عودة كمساعدة السائق "كو درايفر" بالبطولة.


وماريا وليد صرصور كانت قد حصلت على رخصة السياقة الخاصة بسباقات الرالي قبل اسبوعين وبعد ان قضت فترة تدريب مكثفة دامت أكثر من شهرين لدى البطل حمادة عودة وفي مدرسته المعروفة باسم Hamada Rally School  واجتازت كل الامتحانات لذلك.


وفي حديث مع الفتاة ماريا قالت:" بداية أقدم أسمى آيات الشكر   للبطل حمادة على تشجيعه ودعمه وإعطائي الفرصة لن أحقق ما حققته، وطبعا أهلي لهم دور مهم وحيوي في تشجيعي ايضاً".


وأضافت:" أعرف أن مجتمعنا قد يرى ذلك أمراً غريباً أن تقوم فتاة يافعة في المشاركة في سباقات الرالي، أنا أعشق هذه الرياضة منذ نعومة أظافري وأتمنى أن أشارك في الكثير من البطولات على الصعيد المحلي".


وأختتمت ماريا حديثها:" أنا واثقة أنه بالعزم والإصرار والتدريبات المكثفة يمكن أن أحقق هدفي. ومن هنا أناشد كل الفتيات ممن لديها   أي موهبة او رياضة ألا تتردد في القيام بها ولا تأبه لكلام المحبطين، الفتاة يجب ألا تشعر بالنقص فيمكنها أن تنجح في كل مجال طالما هناك العزم والإصرار والثقة في النفس".




كلمات متعلقة

الفتاة, ماريا, صرصور, أول, بطلة, سباق, رالي, قسماوية, بجانب, بطل, الرالي, حمادة, عودة,

تابعونــا

صور - 40 الف مصل يؤدون صلاة الجمعة بالاقصى صور - 40 الف مصل يؤدون صلاة الجمعة بالاقصى 2019-04-26 | 14:16:29

أدى نحو 40 الف مصل صلاة الجمعة في المسجد الأقصى، رغم القيود الإسرائيلية والتشديدات...

كفركنا - طعن شاب من رام الله وإصابته متوسطة كفركنا - طعن شاب من رام الله وإصابته متوسطة 2019-04-26 | 14:14:10

أصيب ظهر اليوم الجمعة شاب ٣٧ من رام الله جراء تعرضه للطعن في احد احياء بلدة كفركنا...

فرض اغلاق محكم على مداخل البلدة القديمة في القدس فرض اغلاق محكم على مداخل البلدة القديمة في القدس 2019-04-26 | 13:22:35

فرضت سلطات الجيش الإسرائيلي، منذ ساعات صباح، اليوم الجمعة، إغلاقا محكما على...

الطقس:ارتفاع طفيف على درجات الحرارة واجواء ربيعية صافية الطقس:ارتفاع طفيف على درجات الحرارة واجواء ربيعية صافية 2019-04-26 | 07:00:11

يكون الجو اليوم الجمعة غائماً جزئياً الى صاف وربيعيا لطيفا في معظم المناطق حارا...

اصابة فتى باطلاق نار في مدينة الرملة اصابة فتى باطلاق نار في مدينة الرملة 2019-04-26 | 07:00:02

جاء في بيان صادر عن الناطق بلسان نجمة داوود الحمراء أن فتى من مدينة الرملة اصيب...

الاردن يوجه لإسرائيل مذكرة احتجاج لانتهاكها المتواصل للاقصى الاردن يوجه لإسرائيل مذكرة احتجاج لانتهاكها المتواصل للاقصى 2019-04-26 | 07:00:38

دانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين بالاردن، الانتهاكات الاسرائيلية المتواصلة...

4 اصابات باطلاق نار واعتداء بالضرب قرب كفرقاسم 4 اصابات باطلاق نار واعتداء بالضرب قرب كفرقاسم 2019-04-25 | 22:08:25

اصيب شخصين مساء اليوم الخميس اثر تعرضهما لاطلاق نار واصيب اخرين بكدمات اثر...

مصرع رجل تعرض لاطلاق نار في شعفاط مصرع رجل تعرض لاطلاق نار في شعفاط 2019-04-25 | 21:43:48

لقي رجل مصرعه مساء اليوم الخميس اثر تعرضه لاطلاق نار في مخيم شعفاط بالقدس. وجاء...

كنائس سخنين تحيي خميس الاسرار كنائس سخنين تحيي خميس الاسرار 2019-04-25 | 19:47:47

أقيم اليوم في كنيسة مارجريس للروم الارثوذكس في سخنين قداس خميس الأموات والذي يدعي...

يزن نزار عبد الجواد الفائز بمسابقة ستار كيدز يزور رئيس البلدية يزن نزار عبد الجواد الفائز بمسابقة ستار كيدز يزور رئيس البلدية 2019-04-25 | 19:59:45

قام الفائز بمسابقة ستار كيدز للشبيبة يزن نزار عبد الجواد بزيارة لرئيس بلدية...

قد يهمك ايضا

دوري ابطال اوروبا يورو 2016 مدبلج باب الحارة 8 مأمون وشركاه العشق الأسود بث مباشر دوابشة دوما من النظرة الثانية وادي الذئاب The voice احلى صوت باب الحارة مسلسلات رمضان بث مباشر ريال مدريد برشلونة الكويت سيارات الكويت وظائف في الكويت متل القمر kids جامعة بير زيت مجلس انتخابات طلبه اجواء احتفالية تنافس كتل مناظرة انتخابية صيام مرضى رمضان سكري مؤتمر طبي مستشفى الانجليزي الناصرة أطباء موظفو بلدية طمرة اعتصام امام اعتداء ممتلكات مظاهرة رفع شعاراتمقتل جرائم قتل 8 نساء عربيات مواطنين حوادث اطلاق نار شرطة تحقيق اصابة متوسطة اصطدام سيارة عامود اتصالات هاتف قرية الجديدة المكر فضيل كنانه يافة الناصرة مقتل شقيقه اتهام تنظيم داعش تأييد الدولة الاسلامية شاب دار العلوم الثانوية المدرسة تخريج حفل الفوج الثاني طلابها الجديدة المكر قرية اضراب عام شامل ام الفحم مقتل حسين محاجنة محمد اغبارية سعاده رميا رصاص اطلاق نار هدم بيت كفر قاسم مدينة عشية الذكرى ال 60 مجزرة علي ابو الحين عيسى الشيخ رائد صلاح الثلاثاء الحكم تصدر المحكمة حكمها قضية وادي الجوز شبهات تحريض الاحركة الاسلامية الشق الشمالياللد تشييع جثمان ضياء زبيدي طالب الطب ضحية حادث طرق رومانيا محمد القريناوي سيارة غدا الثلاثاء وزير الامن الداخلي جلعاد اردان ام الفحم زيارة اللجنة الشعبية تستنكر ترفض تدعو لمظاهرةقلنسوة حادث دهس سيارة شاب خطيرة مستشفى شرطة طرق مسيرة عيد الصليب في البقيعة مشاركة واسعة احتفال فرق كشفية ضبط مكافحة مفرقعات العاب نارية خطيرة محظورة مصادرتها شفاعمرو مدينة شرطة
© sonara.net تلفون: 6555750-04 فاكس: 6454402-04 البريد الالكتروني: قسم التحرير : sonnara9@gmail.com قسم الاعلانات: zoher.sonnara@gmail.com