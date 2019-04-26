محكمة, أمريكية, تقضي, بسجن, الروسية, بوتينا, 18, شهرا,

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أعلنت الشرطة البريطانية أنها أخلت محطتي "سانت بانكراس" و"يوستون" لقطارات الأنفاق...
أعربت بعثات دول الاتحاد الأوروبي في القدس ورام الله عن قلقها البالغ من قيام سلطات...
قال رئيس المكتب السياسي السابق لحركة حماس، خالد مشعل، اليوم الجمعة، إن المقاومة...
أثارت فتوى لمفتي ليبيا الصادق الغرياني، جدلًا واسعًا عبر مواقع التواصل...
أصدت وزارة الصحة الفلسطينية فجر الجمعة، إحصائية شاملة ترصد فيها إجمالي الضحايا ...
بلغت الليرة التركية أضعف مستوياتها مقابل الدولار منذ منتصف تشرين الأول في...
يستعد المواطنون في قطاع غزة للمشاركة في جمعة "الوحدة الوطنية وإنهاء الانقسام" شرق...
"معظم الأمريكيين يحبون الشعب الإسرائيلي، لكن عندما يتعلق الأمر بالحكومة...
بين نشر تقارير مزيفة ونفيها، تواصلت لأكثر من ليلتين متتاليتين شائعات تفيد بشن...
دعت المحامية الحقوقية أمل كلوني امس الثلاثاء لمحاكمة أعضاء تنظيم داعش الارهابي...