إخلاء, محطتين, لقطارات, الأنفاق, في, لندن,

أعلنت الشرطة البريطانية أنها أخلت محطتي "سانت بانكراس" و"يوستون" لقطارات الأنفاق في لندن اليوم الجمعة بعدما تسببت مشكلة فنية بأحد القطارات في إطلاق إنذار بالحريق.

وقالت متحدثة باسم شرطة المواصلات إن إنذار الحريق اشتغل إثر مشكلة فنية في أحد القطارات، مؤكدة أنه ما من شيء يدعو للقلق، وأضافت أنه سيتم إعادة فتح المحطتين في أقرب وقت.