برشلونة, أمام, فرصة, ذهبية, لكتابة, تاريخ, جديد, في, الليغا, على, حساب, ريال, مدريد,

أكد تقرير صحفي إسباني، اليوم الجمعة، أن برشلونة يتطلع لكتابة تاريخ جديد في الدوري الإسباني لكرة القدم، على حساب غريمه التقليدي ريال مدريد.

وذكرت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، أن برشلونة أمام فرصة ذهبية لتحقيق رقم قياسي في فارق النقاط بينه وبين ريال مدريد في نهاية بطولة الدوري الإسباني هذا الموسم.ويحتل برشلونة، صدارة الليغا برصيد 80 نقطة، أما ريال مدريد فيأتي في المركز الثالث برصيد 75 نقطة، وبالتالي فإن الفارق يبلغ 15 نقطة بين الغريمين.ويبلغ أكثر فارق نقاط بين ريال مدريد وبرشلونة في الليغا 17 نقطة، منذ أن تغيرت القواعد وأصبح الفائز يحصل على 3 نقاط بدلا من نقطتين.وتمكن برشلونة من تحقيق هذا الإنجاز في الموسم الماضي، عندما أنهى البطولة في المركز الأول برصيد 93 نقطة، أما ريال مدريد فحل ثانيا برصيد 76 نقطة.وأمام برشلونة فرصة لمعادلة أو كسر رقم الموسم الماضي، مع تبقي 4 جولات على نهاية الدوري الإسباني، في ظل تذبذب أداء ونتائج النادي الملكي.