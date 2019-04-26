برشلونة, أمام, فرصة, ذهبية, لكتابة, تاريخ, جديد, في, الليغا, على, حساب, ريال, مدريد,

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يستضيف ليفربول الإنجليزي نظيره برشلونة الإسباني في الـ7 من مايو المقبل في إياب...
أكد مدرب فريق ريال مدريد زين الدين زيدان أن إحراز لقب الدوري الإسباني لكرة القدم...
أكد تقرير صحفي بريطاني، اليوم الخميس، أن ريال مدريد عاد خطوة للخلف في صفقة...
بدأ خورخي مينديز وكيل أعمال النجم الكولومبي خاميس رودريجيز لاعب بايرن ميونخ، في...
يعتقد مدرب مانشستر سيتي جوسيب جوارديولا بأن فريقه المتصدر للدوري الإنجليزي...
انتقلت أفضلية إحراز لقب الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، إلى مانشستر سيتي...
برر الأرجنتيني باولو ديبالا، نجم يوفنتوس، حالة التراجع الكبيرة التي شهدها منذ...
شارك نجم فريق ليفربول الانجليزي, المصري محمد صلاح في حفل مجلة التايم الامريكية...
إحصائية جديدة تُحرج النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو وتضعه ضمن الأسوأ في...
وضع الفرنسي بول بوجبا، شرطًا للاستمرار مع ناديه مانشستر يونايتد الإنجليزي في...