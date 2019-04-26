الاتحاد, الأوروبي, يعرب, عن, قلقه, لهدم, الممتلكات, الفلسطينية, بالقدس, الشرقية,

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قال رئيس المكتب السياسي السابق لحركة حماس، خالد مشعل، اليوم الجمعة، إن المقاومة...
أثارت فتوى لمفتي ليبيا الصادق الغرياني، جدلًا واسعًا عبر مواقع التواصل...
أصدت وزارة الصحة الفلسطينية فجر الجمعة، إحصائية شاملة ترصد فيها إجمالي الضحايا ...
بلغت الليرة التركية أضعف مستوياتها مقابل الدولار منذ منتصف تشرين الأول في...
يستعد المواطنون في قطاع غزة للمشاركة في جمعة "الوحدة الوطنية وإنهاء الانقسام" شرق...
"معظم الأمريكيين يحبون الشعب الإسرائيلي، لكن عندما يتعلق الأمر بالحكومة...
بين نشر تقارير مزيفة ونفيها، تواصلت لأكثر من ليلتين متتاليتين شائعات تفيد بشن...
دعت المحامية الحقوقية أمل كلوني امس الثلاثاء لمحاكمة أعضاء تنظيم داعش الارهابي...
كشفت السلطات السريلانكية معلومات جديدة عن المتورطين في تفجيرات كنائس وفنادق...
تنطلق اليوم الجلسات الرسمية لمؤتمر موسكو للأمن الدولي بمشاركة أكثر من ألف شخص من...