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مشعل: غزة اليوم تصنع سلاحها والمشكلة مالية



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



قال رئيس المكتب السياسي السابق لحركة حماس، خالد مشعل، اليوم الجمعة، إن المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة، تغلبت على مشكلة السلاح بتصنيعه في القطاع، وذلك خلال كلمة له في ندوة بعنوان " القدس والأقصى" ضمن الملتقى "الأفروآسيوي" للتعاون والتنمية.



وأضاف: "الآن، غزة تصنع سلاحها. شعبنا نحت سلاحه من الصخر وكلنا مأمورون بتحرير فلسطين"، مستدركا: "لكن اليوم مشكلة المال".


وأكد مشعل أن "هناك سياسة أمريكية غربية إسرائيلية، لتجفيف ينابيع الدعم عن حماس وقوى المقاومة؛ كطريق لكسر المقاومة وإضعافها في سياق تطويع المنطقة لمؤامراتهم و صفقة القرن، مردفا : "نحن لا نريد لمؤامرتهم أن تنجح".


وشدد على أن "نقص المال لا يكسرنا"، مبينا أن "غزة اليوم تستعصي على "إسرائيل" وصنعت معادلة جديدة".


وخاطب مشعل المشاركين في الندوة قائلا: "نريد لكم أن ترفقوا أموالكم"، موضحا أن كيان الاحتلال خطر على الجميع وتعقد كل قضايا المنطقة، "الجهاد واجب علينا جميعا، فمن لم يقدر ان يجاهد بنفسه ليجاهد بماله"، داعيا إلى إسناد المقاومة بالمال.




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