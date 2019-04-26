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صور - 40 الف مصل يؤدون صلاة الجمعة بالاقصى



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أدى نحو 40 الف مصل صلاة الجمعة في المسجد الأقصى، رغم القيود الإسرائيلية والتشديدات على الحواجز المقامة على مداخل مدينة القدس.



ونشرت سلطات الجيش المئات من قواتها المختلفة في شوارع المدينة والطرقات المؤدية الى الأقصى، إضافة الى قوات في البلدة القديمة وعلى أبواب المسجد، كما أغلقت العديد من الطرقات والشوارع المؤدية الى الأقصى وسيرت فيها الحافلات العمومية.


هذا ويستعد المسجد الاقصى لاستقبال عشرات الالاف في شهر رمضان بعد نحو اسبوعين.




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