كفركنا - طعن شاب من رام الله وإصابته متوسطة

تم نقل المصاب إلى المستشفى لاستكمال علاجه هناك .من جهتها باشرت الشرطة التحقيق في ملابسات الحادث .

أصيب ظهر اليوم الجمعة شاب ٣٧ من رام الله جراء تعرضه للطعن في احد احياء بلدة كفركنا .

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