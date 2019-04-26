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كفركنا - طعن شاب من رام الله وإصابته متوسطة



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أصيب ظهر اليوم الجمعة شاب ٣٧ من رام الله جراء تعرضه للطعن في احد احياء بلدة كفركنا .


تم نقل المصاب إلى المستشفى لاستكمال علاجه هناك .


من جهتها باشرت الشرطة التحقيق في ملابسات الحادث .




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