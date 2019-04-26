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محمد صلاح وماني في أزمة قبل مواجهة برشلونة



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



 يستضيف ليفربول الإنجليزي نظيره برشلونة الإسباني في الـ7 من مايو المقبل في إياب نصف نهائي بطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم على ملعب الأنفيلد معقل الريدز.



وسلطت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية الضوء على أن ليفربول سيخوض لقاء الإياب أمام برشلونة في شهر رمضان المبارك والذي قد يبدأ يوم 5 مايو وسينتهي في يونيو.


وأشارت الصحيفة إلى أن بعض نجوم ليفربول وعلى رأسهم المصري محمد صلاح والسنغالي ساديو ماني قد يتأثروا بالصيام مثلما حدث في العام الماضي قبل مباراة ريال مدريد في نهائي البطولة.


وأضافت الصحيفة، أن اللاعبين يحرصان دائما على أداء فريضة الصوم، ولكنهما يواجهان بعض المشاكل في تدريبات ليفربول الشاقة.


ومن المنتظر أن يستقبل برشلونة أولا نظيره ليفربول في الأول من مايو المقبل في لقاء الذهاب بنصف نهائي دوري أبطال أوروبا على ملعب الكامب نو، قبل أن يتوجه بعد أسبوع إلى مدينة ليفربول لخوض لقاء العودة.




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