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وفاة 14 رضيعا في تونس لهذا السبب !!



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



أعلنت لجنة تحقيق في تونس، الخميس، أن سبب وفاة رضع قبل شهر في مستشفى عمومي يعود أساسا إلى تعفن في المستحضرات الغذائية، وأن العدد النهائي للرضع الذين قضوا في الفاجعة التي هزت الرأي العام في تونس، 14 رضيعا.



وقال رئيس لجنة التحقيق، محمد الدوعاجي، في مؤتمر صحافي خصص لتقديم نتائج التحقيق، إن 14 رضيعا قضوا في الفترة الممتدة بين السادس و15 آذار/ مارس الفائت في قسم الولادات بمستشفى الرابطة، وليس 15 كما تم الاعلان عنه سابقا.


وأضاف الدوعاجي أن الوفاة نجمت عن تعفن جرثومي حصل عند إعداد المستحضرات الغذائية في الفترة ما بين الرابع والثامن من آذار/ مارس.




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