فرض, اغلاق, محكم, على, مداخل, البلدة, القديمة, في, القدس,

فرضت سلطات الجيش الإسرائيلي، منذ ساعات صباح، اليوم الجمعة، إغلاقا محكما على مداخل البلدة القديمة من القدس المحتلة، بحجة "الأعياد المسيحية".

وقال شهود عيان إن الاحتلال شدّد اجراءاته وسط المدينة وبلدتها القديمة ومحيط بواباتها الرئيسية، وأغلق العديد من الشوارع والطرق الرئيسية بسواتر حديدة، مع تواجد "دوريات" عسكرية وشرطية، خاصة في شارع الواد الممتد من داخل باب العامود والمُفضي إلى أبواب المسجد الأقصى وأسواق وحارات القدس القديمة.وأضافوا أن إجراءات الاحتلال تسببت في إرباك حركة تدفق المصلين على المسجد الأقصى المبارك لأداء صلاة الجمعة برحابه الطاهرة.