تخطى الاعلان
اخر الاخبار
 2019-04-26 13:24:35 مفتي ليبيا: من حج أو اعتمر فلا يكررهما وليدْفع أمواله للمقاومة الفلسطينية |  2019-04-26 13:22:35 فرض اغلاق محكم على مداخل البلدة القديمة في القدس |  2019-04-26 13:21:11 الصحة الفلسطينية : 272 شهيدًا منذ بدء مسيرات العودة |  2019-04-26 09:54:39 الليرة التركية تهبط لأضعف مستوى في 6 أشهر مقابل الدولار |  2019-04-26 09:46:28 غزة تستعد لـجمعة "الوحدة الوطنية وإنهاء الانقسام" |  2019-04-26 07:00:11 الطقس:ارتفاع طفيف على درجات الحرارة واجواء ربيعية صافية |  2019-04-26 07:00:02 اصابة فتى باطلاق نار في مدينة الرملة |  2019-04-26 07:00:38 الاردن يوجه لإسرائيل مذكرة احتجاج لانتهاكها المتواصل للاقصى |  2019-04-25 22:08:25 4 اصابات باطلاق نار واعتداء بالضرب قرب كفرقاسم |  2019-04-25 21:43:48 مصرع رجل تعرض لاطلاق نار في شعفاط |  2019-04-25 20:10:10 قصي خولي يسرق هاتف معتصم النهار! |  2019-04-25 19:47:47 كنائس سخنين تحيي خميس الاسرار |  2019-04-25 20:01:09 هبوعيل ام الفحم يختتم موسمه بالدرجة الاولى بخسارة من هبوهيل القدس |  2019-04-25 19:57:23 الأمم المتحدة: السلطة على وشك الانهيار |  2019-04-25 15:45:59 اخصائية التغذية علا طه لـ"الصنارة":لا توجد أبحاث تثبت أن الحمية منزوعة الجلوتين صحية لمن ليسوا مرضى بالسيلياك |

الرئيسية | محلي



    |     طباعة     |     الارسال الى صديق    

فرض اغلاق محكم على مداخل البلدة القديمة في القدس



  |   الصنارة نت   |   اضافة تعليق



فرضت سلطات الجيش الإسرائيلي، منذ ساعات صباح، اليوم الجمعة، إغلاقا محكما على مداخل البلدة القديمة من القدس المحتلة، بحجة "الأعياد المسيحية".



وقال شهود عيان إن الاحتلال شدّد اجراءاته وسط المدينة وبلدتها القديمة ومحيط بواباتها الرئيسية، وأغلق العديد من الشوارع والطرق الرئيسية بسواتر حديدة، مع تواجد "دوريات" عسكرية وشرطية، خاصة في شارع الواد الممتد من داخل باب العامود والمُفضي إلى أبواب المسجد الأقصى وأسواق وحارات القدس القديمة.


وأضافوا أن إجراءات الاحتلال تسببت في إرباك حركة تدفق المصلين على المسجد الأقصى المبارك لأداء صلاة الجمعة برحابه الطاهرة.




كلمات متعلقة

فرض, اغلاق, محكم, على, مداخل, البلدة, القديمة, في, القدس,

تابعونــا

الطقس:ارتفاع طفيف على درجات الحرارة واجواء ربيعية صافية الطقس:ارتفاع طفيف على درجات الحرارة واجواء ربيعية صافية 2019-04-26 | 07:00:11

يكون الجو اليوم الجمعة غائماً جزئياً الى صاف وربيعيا لطيفا في معظم المناطق حارا...

اصابة فتى باطلاق نار في مدينة الرملة اصابة فتى باطلاق نار في مدينة الرملة 2019-04-26 | 07:00:02

جاء في بيان صادر عن الناطق بلسان نجمة داوود الحمراء أن فتى من مدينة الرملة اصيب...

الاردن يوجه لإسرائيل مذكرة احتجاج لانتهاكها المتواصل للاقصى الاردن يوجه لإسرائيل مذكرة احتجاج لانتهاكها المتواصل للاقصى 2019-04-26 | 07:00:38

دانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين بالاردن، الانتهاكات الاسرائيلية المتواصلة...

4 اصابات باطلاق نار واعتداء بالضرب قرب كفرقاسم 4 اصابات باطلاق نار واعتداء بالضرب قرب كفرقاسم 2019-04-25 | 22:08:25

اصيب شخصين مساء اليوم الخميس اثر تعرضهما لاطلاق نار واصيب اخرين بكدمات اثر...

مصرع رجل تعرض لاطلاق نار في شعفاط مصرع رجل تعرض لاطلاق نار في شعفاط 2019-04-25 | 21:43:48

لقي رجل مصرعه مساء اليوم الخميس اثر تعرضه لاطلاق نار في مخيم شعفاط بالقدس. وجاء...

كنائس سخنين تحيي خميس الاسرار كنائس سخنين تحيي خميس الاسرار 2019-04-25 | 19:47:47

أقيم اليوم في كنيسة مارجريس للروم الارثوذكس في سخنين قداس خميس الأموات والذي يدعي...

يزن نزار عبد الجواد الفائز بمسابقة ستار كيدز يزور رئيس البلدية يزن نزار عبد الجواد الفائز بمسابقة ستار كيدز يزور رئيس البلدية 2019-04-25 | 19:59:45

قام الفائز بمسابقة ستار كيدز للشبيبة يزن نزار عبد الجواد بزيارة لرئيس بلدية...

محكمة العمل اللوائيه ترفض طلب الامر الاحترازي بإبطال تعيين ساهر عباس كمدير عام لمجلس يافة الناصرة محكمة العمل اللوائيه ترفض طلب الامر الاحترازي بإبطال تعيين ساهر عباس كمدير عام لمجلس يافة الناصرة 2019-04-25 | 15:40:36

بعد مداولات استمرت عدة شهور في محكمة العمل اللوائيه في الناصرة تم رفض الامر...

انتشال جثة شاب غرق في بحيرة طبريا انتشال جثة شاب غرق في بحيرة طبريا 2019-04-25 | 12:46:07

انتشلت قوات الانقاذ ظهر اليوم الخميس جثة شاب يبلغ من العمر 18 عاماً من سكان منطقة...

قيادي حماس في غزة يحيى العبادسة ل"الصنارة":بدون أن نرفع كلفة الإحتلال اقتصادياً وأمنياً وبالمقاومة، لا نستطيع التصدي لهذه الصفقة قيادي حماس في غزة يحيى العبادسة ل"الصنارة":بدون أن نرفع كلفة الإحتلال اقتصادياً وأمنياً وبالمقاومة، لا نستطيع التصدي لهذه الصفقة 2019-04-25 | 12:37:35

اثارت التسريبات بخصوص صفقة القرن التي اصبح من الواضح انها لن تؤدي الى قيام دولة...

قد يهمك ايضا

دوري ابطال اوروبا يورو 2016 مدبلج باب الحارة 8 مأمون وشركاه العشق الأسود بث مباشر دوابشة دوما من النظرة الثانية وادي الذئاب The voice احلى صوت باب الحارة مسلسلات رمضان بث مباشر ريال مدريد برشلونة الكويت سيارات الكويت وظائف في الكويت متل القمر kids بثمباشراونلاينمانشسترسيتيديناموكييفيلاشوتبث مباشر دوري ابطال اورباعلي زيدان ترفض العليا المحكمة كفر مندا ترشح رئاسة انتخابات سيارة تقتحم محل متجر تجاري شفاعمرو سائقة تفقد السيطرة علاء زيود ام الفحم تصريح مدعي عام طعن دهس عملية يهود جان شموئيل الخضيرة سقوط طائرة رش مبيدات سطح منزل بيت قرية زلفة اصابات اشخاص اضرار اعتقال مشتبه شاب الناصرة اطلاق نار سيارة بيت كفار هحوريش المحكمة الشرطة جبر حمود يعلن استقالته منتدى السلطات المحلية الدرزية جولس الشركسيأول خط ملاحة سياحي بين عكا حيفا مينائي سفينة وزارة السياحة سخنين فريق اتحاد ابناء مكابي تل ابيب نصف نهائي كأس الدولة مباراة الليلة الخميس ستاد حيفا لقاء جمهور شاكيد وزيرة القضاء ترفض فكرة اقامة الدولة الفلسطينية هدم بيوت بير هداج النقب جرافات الداخلية حملة اقتلاع عرب خيام تشريد عائلات 7 بيوتاحمد شتيوي ملاكم الناصرة يتألق بطولة ليتا الاوروبي الشاب انجاز مباريات فوز شجار عنيف اطلاق نار اصابة شاب حرق سيارتين عرعره النقب نيشر قرب حيفا جثة امرأة داخل سيارة العثور الشرطة اسعاف وفاة طاقم طبي تحقيق اطلاق نار بيت سيارة ضابط الامن بلدية ابة حسن بدارنه الشرطة اسعاف اضرار
© sonara.net تلفون: 6555750-04 فاكس: 6454402-04 البريد الالكتروني: قسم التحرير : sonnara9@gmail.com قسم الاعلانات: zoher.sonnara@gmail.com