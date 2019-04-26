فرض, اغلاق, محكم, على, مداخل, البلدة, القديمة, في, القدس,

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يكون الجو اليوم الجمعة غائماً جزئياً الى صاف وربيعيا لطيفا في معظم المناطق حارا...
جاء في بيان صادر عن الناطق بلسان نجمة داوود الحمراء أن فتى من مدينة الرملة اصيب...
دانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين بالاردن، الانتهاكات الاسرائيلية المتواصلة...
اصيب شخصين مساء اليوم الخميس اثر تعرضهما لاطلاق نار واصيب اخرين بكدمات اثر...
لقي رجل مصرعه مساء اليوم الخميس اثر تعرضه لاطلاق نار في مخيم شعفاط بالقدس. وجاء...
أقيم اليوم في كنيسة مارجريس للروم الارثوذكس في سخنين قداس خميس الأموات والذي يدعي...
قام الفائز بمسابقة ستار كيدز للشبيبة يزن نزار عبد الجواد بزيارة لرئيس بلدية...
بعد مداولات استمرت عدة شهور في محكمة العمل اللوائيه في الناصرة تم رفض الامر...
انتشلت قوات الانقاذ ظهر اليوم الخميس جثة شاب يبلغ من العمر 18 عاماً من سكان منطقة...
اثارت التسريبات بخصوص صفقة القرن التي اصبح من الواضح انها لن تؤدي الى قيام دولة...