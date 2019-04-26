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الصحة الفلسطينية : 272 شهيدًا منذ بدء مسيرات العودة



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



 أصدت وزارة الصحة الفلسطينية فجر الجمعة، إحصائية شاملة ترصد فيها إجمالي الضحايا  في مسيرات العودة وكسر الحصار في قطاع غزة منذ 30 مارس 2018.



وأفادت الوزارة في بيان لها، بأن عدد شهداء المسيرات وصل إلى 272 شهيدًا، منهم 54 طفلًا، و6 إناث، ومسن واحد.


وبينت الصحة أن عدد الإصابات التي حوّلت للمستشفيات وصلت إلى 16888 إصابة، من بينها 3393 طفلًا، و1103 سيدات.


أما من حيث درجة الخطورة، فمنها: 551 إصابة خطيرة، و7126 متوسطة، و9321 طفيفة، ومن حيث النوع: 6929 إصابة بالرصاص حي، و890 بالمعدني المغلف بالمطاط، و2441 جراء اختناق بالغاز، و2065 شظايا وإصابات مختلفة.




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